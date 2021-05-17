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Bakan eşi sosyal medyada paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran görüntü

17.05.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, satın alıp içtiği meyve suyu paketinden çıkan mide bulandıran cismi sosyal medya takipçileri ile paylaştı. Paylaşımında, “Aklım almıyor, korkunç bir görüntü” ifadelerine yer verdi.

Bakan eşi sosyal medyada paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran görüntü

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü ile firmaların tüketici sağlığını ne derece tehdit ettiklerini gözler önüne serdi. Ersoy marketten aldığı ve çocuğuna içirdiği elma suyunun tadındaki bozukluğu fark edince kutuyu kesip içerisine baktı. Kutuyu kestiğinde iğrenç bir görüntü ile karşılaştı. Ürünün son kullanma tarihine bir yıl kalmış olmasına rağmen içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüyü kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, “Aklım almıyor, korkunç bir görüntü” ifadelerine yer verdi.

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BU İLK DEĞİL

Ersoy’un sosyal medya paylaşımın ilk olmadığı anlaşıldı. Daha öncede bir çok tüketicinin benzer durumla karşılaşarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda ve şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Farklı paylaşımlarda kutuların içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüler arasındaki benzerlik dikkat çekti.

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FİRMA KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Ersoy’un paylaşımı sonrası DİMES firması sosyal medya üzerinden Ersoy’a bir cevap verip kendini savundu. Ersoy’un paylaştığı savunmada firma, taşıma ve depolama koşularında nadirde olsa gerçekleşebilen paket hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olabileceğini ifade etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy

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