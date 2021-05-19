Bakan Karaismailoğlu'ndan 5G ve yerli uydu açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir TV yayınında gençlerle buluştu. Yayında gençlerin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu'na Türkiye'de 5G teknolojisinin ve yerli uydunun ne zaman hizmete gireceği hakkında sorular yöneltildi.

TÜRKİYE'DE 5G TEKNOLOJİSİ NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de 5G teknolojisinin ne zaman hizmete gireceğine yönelik yöneltilen soruya verdiği yanıtta, "2023'te her haneye 100 megabit hız hedefimiz var. Alt yapı çalışmalarımız sürüyor. Yerli milli 5G'ye geçme hedefimiz var. 2022 yılı bunun için önemli bir sene olacak. Bu yıl itibariyle girme ihtimalimiz var. İstanbul Havalimanı'nda 5G'yi test ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ UYDU AÇIKLAMASI

Karaismailoğlu, Türkiye'nin yerli uydusunun ne zaman hizmete gireceğine ilişkin soruyu ise "5A uydumuz yörüngesine oturdu, haziran ayı içerisinde hizmete başlayacak. 5B çalışmalarımız sürüyor. Yerli ve milli uydumuz 6A için ise çalışmalarımız sürüyor" şeklinde yanıtladı.

