HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bakan Karaismailoğlu'ndan 5G ve yerli uydu açıklaması!

Bakan Karaismailoğlu'ndan 5G ve yerli uydu açıklaması!

19.05.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TV yayınına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G teknolojisine ve yerli uyduya ilişkin kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan 5G ve yerli uydu açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir TV yayınında gençlerle buluştu. Yayında gençlerin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu'na Türkiye'de 5G teknolojisinin ve yerli uydunun ne zaman hizmete gireceği hakkında sorular yöneltildi.

TÜRKİYE'DE 5G TEKNOLOJİSİ NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de 5G teknolojisinin ne zaman hizmete gireceğine yönelik yöneltilen soruya verdiği yanıtta, "2023'te her haneye 100 megabit hız hedefimiz var. Alt yapı çalışmalarımız sürüyor. Yerli milli 5G'ye geçme hedefimiz var. 2022 yılı bunun için önemli bir sene olacak. Bu yıl itibariyle girme ihtimalimiz var. İstanbul Havalimanı'nda 5G'yi test ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan yerli tren ve İstanbullulara yeni metro istasyonları müjdesi!Bakan Karaismailoğlu'ndan yerli tren ve İstanbullulara yeni metro istasyonları müjdesi!

YERLİ VE MİLLİ UYDU AÇIKLAMASI

Karaismailoğlu, Türkiye'nin yerli uydusunun ne zaman hizmete gireceğine ilişkin soruyu ise "5A uydumuz yörüngesine oturdu, haziran ayı içerisinde hizmete başlayacak. 5B çalışmalarımız sürüyor. Yerli ve milli uydumuz 6A için ise çalışmalarımız sürüyor" şeklinde yanıtladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
'2020'nin hava durumu' tek videoda'2020'nin hava durumu' tek videoda
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Adil Karaismailoğlu 5G
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

"Türk müsünüz?" sorusuna yanıt: İsteyen kapalı gezer isteyen...

"Türk müsünüz?" sorusuna yanıt: İsteyen kapalı gezer isteyen...

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Bilim Kurulu üyesi uyarıp açıkladı: Daha çok kapanma görürüz

Bilim Kurulu üyesi uyarıp açıkladı: Daha çok kapanma görürüz

Yüz yüze eğitimde yeni gelişme

Yüz yüze eğitimde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.