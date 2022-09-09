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Bakan Karaismailoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması! "Liyakatsiz kadrolar gelince..."

09.09.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu. İstanbul Avcılar'da meydana gelen, çok sayıda kişinin yaralandığı metrobüs kazası üzerinden İBB'yi eleştiren Bakan Karaismailoğlu, "Liyakatsiz kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması! "Liyakatsiz kadrolar gelince..."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Liyakatsiz kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Bakan Karaismailoğlu programda konuşma yaptı.

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"TRAFİK KAZALARINI YÜZDE 80 ORANINDA AZALTTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Trafik kazalarını yüzde 80 oranında azalttık. Bu yapılmış olan bölünmüş yollar sayesinde her yıl tam 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Son 20 yıl içerisinde bakanlık olarak 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türk Lirası olarak da söylersek 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yaptık. İstanbul-İzmir otoyolu, 8 saat 30 dakika süren yolculuk bugün 3 saat 30 dakikaya düştü. Kısalan yollar sayesinde 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz her yıl." dedi.

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"LİYAKATSİZ KADROLAR İŞ BAŞINA GELDİKTEN SONRA BU TÜR KAZALAR YAŞAMAYA BAŞLADIK"

Bakan Karaismailoğlu, "Yerel yönetimlerin en önemli görevi, kaliteli,güvenli, ekonomik toplu taşıma sistemi kurmaktır. İstanbul'un önemli akslarından, ana damarlarından biri de metrobüs hattı. Biraz önce Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum inşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalasef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul'da olduğunun habercisiydi bu kazalar. Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsiz kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık" diye konuştu. (DHA)

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metrobüs Avcılar Adil Karaismailoğlu

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