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Bakan Koca, 10 ilin Sağlık Müdürleriyle bir araya geldi

23.11.2020 23:29 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca, 10 ilin Sağlık Müdürleriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında Ankara'nın da bulunduğu 10 ilin Sağlık Müdürleriyle bir araya geldi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:

"Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır Sağlık Müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda"

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