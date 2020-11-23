Bakan Koca, 10 ilin Sağlık Müdürleriyle bir araya geldi

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:
"Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır Sağlık Müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda"
Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda. pic.twitter.com/yqUPVQh6fc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020