HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

07.08.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan aşı olmayan bir vatandaşın hastanedeki görüntülerini paylaşarak, "Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla aşı yaptırmanın önemine değinmeye devam ediyor.

"AŞI GELDİĞİ GÜN GİTMEK LAZIMMIŞ!"

Koronavirüs ile mücadeleye ve aşının önemine dikkat çeken bir video paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 yaşındaki hastamız Zekeriya Atabey, aşıyı erteleyenlerden. Kendini korumaya çalışsa da Covid-19'a yakalanmayı önleyememiş. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde tedavi altında. Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin." mesajını verdi.

Son Dakika: 7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
Sevgilisinin evinde kadının kocasına basıldı! Dikkat çeken kararSevgilisinin evinde kadının kocasına basıldı! Dikkat çeken karar
7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Ümitcan Uygun, kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

Ümitcan Uygun, kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.