Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla aşı yaptırmanın önemine değinmeye devam ediyor.

"AŞI GELDİĞİ GÜN GİTMEK LAZIMMIŞ!"

Koronavirüs ile mücadeleye ve aşının önemine dikkat çeken bir video paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 yaşındaki hastamız Zekeriya Atabey, aşıyı erteleyenlerden. Kendini korumaya çalışsa da Covid-19'a yakalanmayı önleyememiş. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde tedavi altında. Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin." mesajını verdi.

“AŞI GELDİĞİ GÜN GİTMEK LAZIMMIŞ!” 30 yaşındaki hastamız Zekeriya Atabey, aşıyı erteleyenlerden. Kendini korumaya çalışsa da Covid-19’a yakalanmayı önleyememiş. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde tedavi altında. Hayatımın en zor günleri diyor. Lütfen dinleyin. pic.twitter.com/sqD5j1f99p — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2021



