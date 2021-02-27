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Bakan Koca duyurdu: Tedbirler sonuç verdi! Vakalarda hızlı düşüş

27.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca duyurdu: Tedbirler sonuç verdi! Vakalarda hızlı düşüş

Sağlık Bakanlığı vaka sayısı haritasına göre oransal olarak en çok vaka görülen iller arasında 2’nci sıradaki Trabzon’da alınan tedbirler, uygulanan sıkı denetim ve kontrollerle vaka sayıları düştü. Kent, Bayburt ve Erzincan'ın ardından en çok vaka azalışının yaşandığı il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi.

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BAKAN KOCA DUYURDU; TRABZON DÜŞÜŞTE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, koronavirüs salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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TRABZON’DA VAKALARDA HIZLI DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanlığı vaka sayısı haritasına göre ‘çok yüksek riskli’ kategorisinde yer alan Karadeniz Bölgesi’nde, oransal olarak en çok vaka görülen iller arasında 2’nci sırada yer alan Trabzon’da, uygulanan sıkı tedbirler olumlu sonuç verdi. Tedbirler, vaka sayılarında düşüşe yansıdı. Trabzon’da yüzde 20,49’luk düşüş yaşandığı görüldü. Kent, Bayburt ve Erzincan'ın ardından en çok vaka azalışının yaşandığı il oldu.

SIKI DENETİMLER SONUÇ VERDİ

Filyasyon ekiplerince, en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilen koronavirüs vakalarının sayıların hızlı azalışında; kentte cenaze namazlarına katılımın sınırlandırılmasının yanı sıra özellikle hafta sonu köylerde yaşanan yoğunluğun denetim, tedbir ve sıkı kontrollerinin etkili olduğu belirtildi. Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok hızlı azalan illerin başında gelen bölgede yetkililer, salgın tedbirlerine ilişkin maske, mesafe ve hijyen uyarılarını yineliyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Trabzon Fahrettin Koca

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