HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bakan Koca: Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz

Bakan Koca: Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz

11.11.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarının sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdığını açıkladı. Bakan Koca, "Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz." dedi.

Bakan Koca: Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Uçak ve Helikopter Ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Kalbi de koruyormuş! Eksikliğinde...Kalbi de koruyormuş! Eksikliğinde...
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Dev bankadan kritik faiz tahmini

Dev bankadan kritik faiz tahmini

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.