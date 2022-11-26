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  4. Bakan Kurum açıkladı! Düzce'de deprem sonrası 181 yapının ağır hasarlı olduğu belirlendi

Bakan Kurum açıkladı! Düzce'de deprem sonrası 181 yapının ağır hasarlı olduğu belirlendi

26.11.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu açıkladı. Bakan Kurum, "Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum açıkladı! Düzce'de deprem sonrası 181 yapının ağır hasarlı olduğu belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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DÜZCE'DE 5.9'LUK DEPREM

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

AA

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