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Bakan Kurum'dan İzmir'deki depremle ilgili açıklama: 1 yılda tamamlanacak

21.11.2020 15:08 | Son Güncelleme:
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Bakan Kurum'dan İzmir'deki depremle ilgili açıklama: 1 yılda tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki depremde binaları hasar alan vatandaşlarla buluştu. Bakan Kurum, ağır hasarlı binaların yerine ve oluşturulan rezerv alanda dayanıklı binalar yapılacağını çalışmaların 1 yıl sonunda evlerin vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Hak sahibi olan vatandaşlara 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ödeme imkanının sunulacağını ifade eden Kurum, hak sahibi olmayan vatandaşlara da ödeme kolaylığı sağlanacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde en fazla hasarı alan Adalet, Mansuroğlu ve Manavkuyu sakinleriyle buluşma gerçekleştirmek üzere İzmir’e geldi. Bakan Murat Kurum, Bornova Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda mahallelilerle bir araya geldi.

'1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK'

Burada bir açıklama yapan Bakan Kurum, tüm Türkiye olarak deprem bölgesindeki enkaz kaldırma ve yardım çalışmalarını en hızlı ve en iyi şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Devlet olarak yapılması gereken vazifeyi yerine getirdiklerini belirten Bakan Kurum, “Daha önce ülkemizde yaşanan deprem felaketlerin yaptığımız gibi İzmir’in de yaralarını hızlı bir şekilde sarmak için harekete geçtik. Söz verdiğimiz gibi kasım ayı içerisinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız inşaatları yerinde ve rezerv alanda olmak üzere başlatmış olacak. 1 yıl içerisinde de inşaatları tamamlayıp sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz. Şu anda yapılan taşınma yardımı, kira yardımı süreçlerini de hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz. İkinci günden itibaren bu ödemeleri yapmaya başladık. Bayraklı’da 28 mahallede koordinasyon merkezi kurduk. Her muhtarlığımızın yanında sizlerin ihtiyaçlarını giderecek bir koordinasyon ofisimiz mevcut. Bin konteynerden oluşan kenti kurmak için çalışma başlatmıştık ve pazartesi günü konteyner kentimiz hazır olacak. Söz verdiğimiz gibi 20 gün içerisinde teslim edeceğiz. Talep eden vatandaşlarımızı konteyner kentte misafir edeceğiz. Bunun dışında yurtlarımız ve misafirhanelerimiz müsait durumda. Hiçbir vatandaşımızın zorluk çekmeden misafirhane ve yurtlarımızda misafir edebiliriz. Valilik ve kaymakamlık kanalıyla dileyen vatandaşlarımız bizlere taleplerini ulaştırabilirler. Bu süreçte çadır kentlerimiz kurulmuştu. Havaların da soğumasıyla birlikte onlara ihtiyaç kalmadığını görüyoruz. Konteyner kent kurulduktan sonra çadır kentlerimizi kaldıracağız" dedi.

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ÖDEME KOLAYLIĞI SUNULACAK

Ağır hasarlı binalar için 7 proje bölgesinde çalışmalar yaptıklarını belirten Kurum, “Aynı zamanda İzmir Şehir Hastanesinin hemen yanında yer alan 1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanda da ilk etapta projeleri gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede AFAD’dan hak sahibi olan vatandaşlarımız 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl sıfır faizle ödemelerini yapacaklar. Konut fiyatlarında yapacağımız ihaleler çerçevesinde altyapı imalatları konut bedeline katılmayacak. Ağır hasarlı yapılar dışında riskli gördüğümüz yapılar da var. Riskli binalardaki vatandaşlarımız, AFAD’dan hak sahibi olan vatandaşlarımız gibi olmayacaklar ama onlara da uygun ödeme şartlarında ödeme kolaylığı getireceğiz. Ağır hasarlı ve riskli yapıların dönüşümünü gerçekleştirirken yerinde dönüşmek isteyen vatandaşlarımıza da bakanlık olarak gerekli desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından depremde ağır hasar alan apartman ve siteler hakkında vatandaşlara sunum yaparak yıkılan binaların yerine yapılması planlanan yeni binaların projelerini anlattı. Bakan Kurum, programın ardından dönüşüm yapılacak alanlarda inceleme yapmak üzere Bornova Kültür Merkezinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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