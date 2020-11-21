Bakan Kurum'dan İzmir'deki depremle ilgili açıklama: 1 yılda tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde en fazla hasarı alan Adalet, Mansuroğlu ve Manavkuyu sakinleriyle buluşma gerçekleştirmek üzere İzmir’e geldi. Bakan Murat Kurum, Bornova Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda mahallelilerle bir araya geldi.

'1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK'

Burada bir açıklama yapan Bakan Kurum, tüm Türkiye olarak deprem bölgesindeki enkaz kaldırma ve yardım çalışmalarını en hızlı ve en iyi şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Devlet olarak yapılması gereken vazifeyi yerine getirdiklerini belirten Bakan Kurum, “Daha önce ülkemizde yaşanan deprem felaketlerin yaptığımız gibi İzmir’in de yaralarını hızlı bir şekilde sarmak için harekete geçtik. Söz verdiğimiz gibi kasım ayı içerisinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız inşaatları yerinde ve rezerv alanda olmak üzere başlatmış olacak. 1 yıl içerisinde de inşaatları tamamlayıp sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz. Şu anda yapılan taşınma yardımı, kira yardımı süreçlerini de hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz. İkinci günden itibaren bu ödemeleri yapmaya başladık. Bayraklı’da 28 mahallede koordinasyon merkezi kurduk. Her muhtarlığımızın yanında sizlerin ihtiyaçlarını giderecek bir koordinasyon ofisimiz mevcut. Bin konteynerden oluşan kenti kurmak için çalışma başlatmıştık ve pazartesi günü konteyner kentimiz hazır olacak. Söz verdiğimiz gibi 20 gün içerisinde teslim edeceğiz. Talep eden vatandaşlarımızı konteyner kentte misafir edeceğiz. Bunun dışında yurtlarımız ve misafirhanelerimiz müsait durumda. Hiçbir vatandaşımızın zorluk çekmeden misafirhane ve yurtlarımızda misafir edebiliriz. Valilik ve kaymakamlık kanalıyla dileyen vatandaşlarımız bizlere taleplerini ulaştırabilirler. Bu süreçte çadır kentlerimiz kurulmuştu. Havaların da soğumasıyla birlikte onlara ihtiyaç kalmadığını görüyoruz. Konteyner kent kurulduktan sonra çadır kentlerimizi kaldıracağız" dedi.