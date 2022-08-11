Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu! "Biz kendi aramızda demedik mi..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, iktidara geldikleri takdirde ÖTV'de yeni düzenleme yapılacağını vaat etmişti. Bunun ardından ise ÖTV'de değişiklik yapma yetkisi cumhurbaşkanı verilmiş ve karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası piyasalarda ÖTV beklentisi oluşurken sıfır ve ikinci el araç piyasaları hareketlenmişti.

ÖTV indirimi ya da düzenlemesine ilişkin henüz net bir gelişme yaşanmazken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir konuşmasındaki sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

"ÖTV'Yİ ARTIRALIM DA TALEBİ BİRAZ KIRALIM"

AK Parti'nin bir etkinliğinde konuşan Bakan Nebati'nin ÖTV ile ilgili sözleri dikkat çekti. Konuşmasının bir bölümünde, "kendi aralarında ÖTV artışı" konuştuklarını ifade eden Nebati şunları söyledi:

'ÖTV artışına mı gitsek?' dedik. Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış, yanlış dinlemiş. 'ÖTV indirilecek' dedi. ÖTV indirilecek deyince de millet araba almamaya başladı, almamaya devam etsinler. Biz kendi aramızda demedik mi şu ÖTV'yi artıralım da şu şeyi biraz kıralım aşırı talep var çünkü ucuz kredi kullanılıyor.

