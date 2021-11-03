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Bakan Özer: Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak

03.11.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında gündemdeki merak edilen soruları cevaplıyor. "Okullar kapanacak mı?" sorusuyla alakalı olarak Bakan Özer, yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirterek, "Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. Şu an tüm sınıfları kapalı olan bir okulumuz yok. Okulların kapanması ile ilgili artık bir tartışma yok." dedi.

Bakan Özer: Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında, okullardaki tedbirler, yüz yüze eğitimin durumu ve öğretmenlerin aşılama oranları gibi gündemin önemli konularıyla alakalı soruları yanıtlıyor, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Özer'den dikkat çeken 'uzaktan eğitim' açıklamasıBakan Özer'den dikkat çeken 'uzaktan eğitim' açıklaması

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tüm dünyadaki gelişmelere bakınca, okulların açık tutulmasını ana hedef koyuyorlar. Okullar sadece öğrenme ortamları değil. Öğrencilerin akran eğitimi, spor etkinlikleri gibi bir sürü becerenin geliştiği yerler. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliğinin karşısında bir şey. Mevcut kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Çünkü salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu.

"OKULLAR EN GÜVENLİ YERLER"

50 bin civarında rehber öğretmenimiz var. Hem onlar hem kamuoyu okulda yapılan her şeyi kontrol ediyor. Tüm kamuoyunun gözü başka hiçbir kurumda olmadığı kadar okullarda. Kovid salgınındaki önlemlerin en yaygın uygulandığı yerler okullar. O yüzden okullar en güvenli yerler.

KAPALI OLAN SINIF SAYISI

14 günlük karantinaya aldığımız sınıflar oldu koronavirüs çıkması durumunda. Sağlık Bakanlığımız bu süreyi 10 güne düşürdü. Bizim 71 bini aşkın okulumuz var. 850 bin tane sınıf var. Şu an için kapalı olan sınıf sayısı 1721. Eğer 850 bin sınıfın tamamı 2 vaka ile kapanıyorsa, işte o zaman okullar kapanmıştır. Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. Şu an tüm sınıfları kapalı olan bir okulumuz yok.

Verileri hep şeffaf paylaştık. Velilerden hiçbir şikayet almıyoruz. 15 ili ziyaret ettim. Orada şunu gördüm; öğrenciler çok mutlular. Velilerimiz de çok mutlu. Çünkü bu süreçte en çok yıpranan ve emek harcayan kesim oldular. Fedakarlıklarından dolayı tüm ailelerimize ve annelerimize şükranlarımı sunarım. Okula devamlılık, salgından önceki dönemin üzerinde.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI

Öğretmenlerimizden birinci doz aşısı olanlar yüzde 93, iki doz ise yüzde 87 oranına ulaştı. Aşı olmamış ama antikor oluşturmuş öğretmenlerimiz de var. Öğretmenlerimizde vaka oranları çok düşük.

Önceliğimiz yüz yüze eğitimde kararlı bir şekilde durmaktı. Güvenli bir şekilde okulların açık kaldığını göstermemiz gerekiyordu, kesinlikle gösterdi. Devam oranları eskiye oranla yükseldi. Velilerin bu sisteme güvendiğinin kanıtı budur. Okulların kapanması ile ilgili artık bir tartışma yok.

MÜJDEYİ DUYURDU

Buradan bir müjde daha vereyim, önümüzdeki hafta 1 haftalık tatil vereceğiz. Bu tatilden sonra 6 ve 10. sınıflar için de Destekleme Kursları açacağız. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında koronavirüs sürecindeki kayıpları telafi etmeyi amaçlıyoruz.

DERS SÜRESİ

Biz illere de insiyatif bıraktık, bazen öğrenci sayısı fazla olan okullar olabiliyor. Burada valilikler kendilerini o okula özgü şekilde öğretim süresini, geçici durum ortadan kalkana kadar haftalık ders vaktini değiştirebilirler. Makro kurala bağlı kalarak, yerelde kararlar alınabilir.

Şu an hiçbir okulumuzda, hiçbir sınıfımızda öğretmen eksikliğinden boş geçen tek bir ders yok. 850 bin sınıfta öğretmen eksiği yok diyebiliriz.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim
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