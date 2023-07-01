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  4. Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg için ekipler o noktaya yoğunlaştı! Mahalle sakini gördüğünü iddia etti: "Baktım karşıdan geliyor, içimden dedim ki 'Bu adamı arıyorlardı'"

Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg için ekipler o noktaya yoğunlaştı! Mahalle sakini gördüğünü iddia etti: "Baktım karşıdan geliyor, içimden dedim ki 'Bu adamı arıyorlardı'"

01.07.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Mehmet Şimşek'in hocası olan Korhan Berzeg (83), ABD'de Dünya Bankası'ndan emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşmiş, mayısta tatil için memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gitmişti. 15 gün önce yürüyüşe çıktığı köpeğiyle kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında ortaya atılan bir iddia ekiplerin çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı. Berzeg'i gördüğünü öne süren mahalle sakininin sözleri dikkat çekti. Öte yandan arama kurtarma köpeklerine Berzeg'in giysileri koklatıldı.

Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg için ekipler o noktaya yoğunlaştı! Mahalle sakini gördüğünü iddia etti: "Baktım karşıdan geliyor, içimden dedim ki 'Bu adamı arıyorlardı'"

17 Haziran'da eşi Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamadı. Ancak Tırnavo Mahallesi sakinlerinden Şaban Çam, Korhan Berzeg'e benzettiği birini gördüğünü söyleyip "Baktım karşıdan geliyor, yanında köpek var. İçimden 'Bu adamı arıyorlardı' dedim. Mahalleden yürüdü gitti. Sakallı ve bitkin bir haldeydi" sözleri üzerine arama ekipleri çalışmalarını Tırnavo Mahallesi üzerine yoğunlaştırdı.

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MAYIS AYINDA MEMLEKETİNE GELDİ

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

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YÜRÜYÜŞE ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa’daki dağcı grupları da katıldı.

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JAK VE JASAT EKİPLERİ DESTEK VERDİ

Berzeg için başlatılan arama çalışması 14'üncü günde de devam etti. Ankara'dan özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek verdi.

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Geçen günlerde İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide arama çalışması yapıldı. Dün sabah saatlerinde Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, arama çalışmalarına destek verdi.

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KÖPEKLERE GİYSİLERİ KOKLATILDI

İHA'nın aktardığına göre ise; arama kurtarma köpeklerine Berzeg'in giysileri koklatılarak arama çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekibin arama çalışması sürüyor.

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"OTURURKEN BAKTIM, KARŞIDAN KÖPEĞİYLE GELİYOR"

Öte yandan Armutlu kırsal mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ettiği sırada merkez Tırnavo Mahallesi sakinlerinden Şaban Çam, Korhan Berzeg'i gördüğünü iddia etti.

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Perşembe günü akşam saatlerinde Berzeg'e benzettiği birinin köpeğiyle beraber mahalleden geçtiğini iddia eden Çam, "Akşam namazından sonra köy meydanında otururken, baktım karşıdan geliyor. Yanında köpek var. İçimden 'Bu adamı arıyorlardı' dedim. Mahalleden yürüdü gitti. Sakallı ve bitkin bir haldeydi" dedi.

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ÇALIŞMALAR O MAHALLEDE YOĞUNLAŞTI

Dün akşam saatlerinde Tırnavo Mahallesi’ne yoğunlaşan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, civardaki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalara rağmen Berzeg'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Soruşturmanın ardından arama çalışmaları, Berzeg'in kaybolduğu Armutlu Mahallesi’nde yapılmaya devam etti.

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(DHA)

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