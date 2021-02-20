Bakan Soylu'dan çok önemli Gara açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında haritadan terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları anlattı.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları;



Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altına indi. Türkiye'de girilmedik alan bırakmadık. Başlarını çıkartamıyorlar. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık. Sadece teröristle değil, terörün finansmanıyla da uğraştık. Tamamiyle terörü finanse eden, lojistik destek sağlayan anlayışa da darbe vurduk.

GARA'NIN ÖNEMİ

PKK'nın kuruluşu 1978. İlk öldürülen siyasi Edip Bucak. 1979'da PKK 150 kadro elemanıyla beraber Suriye'ye geçti. Neden geçti? Orada kendisini eğitmek, felsefesini tam anlamıyla oturtmak ve ondan sonraki hedeflerini gerçekleştirebilmek için. Ardından, Haftanin, Metina, Hakurk bölgelerine geçtiler. Gara neyi ifade ediyor? Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridoru, bu koridorun geçiş alanı Gara'dır. İkinci özelliğine Gara'nın Sözde Apollo Akademisi buradadır. Sağlık, eğitim, havacılık, hepsi buradaki alandadır. Bu alan savunması çok kolay, tepeleri olan bir alandır. Gara'nın altında bir su var. Oranın ötesi düzlüktür, orada terör örgütü kalamaz. Oradan öte terör örgütünün barınma alanı olmayacak. Bizim bütün hedefimiz orada terör örgütün alanlarını ortadan kaldırabilmektir. Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmiş gibisinizdir. Bugün TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur. Bizim o koridoru kapatmamız, eğitim alanlarını bertaraf etmemiz, bütün aktarım merkezlerinin kalbine girmemiz ve düze inmemiz terör örgütün bütün sıkıntısıdır, bugünkü feryadının nedeni de budur.

