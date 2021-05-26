Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki "İçişleri Bakanımıızın yanındayız ve yanında olacağız" sözlerine Twitter hesabından yayınladığı mesajla yanıt verdi. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan’ın

emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 26, 2021

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında Bakan Soylu ile ilgili şunları söylemişti:

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir.

