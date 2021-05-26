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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

26.05.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı açıklamada suç örgütleriyle mücadele konusunda "Son dönemdeki sinsi operasyonları akamete uğratacağız, oyunları tuzakları bozacağız." dedi. Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor." diye de ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'na gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Destek ödemelerinin tutarı haziran sonu 181 milyar liraya ulaşacak.

Türkiye'nin 2021 büyüme oranının, tahminlerin çok ötesinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

2023 MESAJI VE YENİ ANAYASA MESAJI

Bu kadro ile 2023'e gideceğiz.

Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum.

Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak.

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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