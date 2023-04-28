HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var

Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var

28.04.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmalarına Gaziosmanpaşa'da devam etti. Dikkat çeken ifadeler kullanan Soylu, "Billboardlara asıp da biz cinsel yönelimin bütün tercihlerini yerine getireceğiz demek var ya, erkekle erkeğin kadınla kadının, daha öte giderek midenizi bulandırmak istemem. Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var." dedi.

Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var

Gaziosmanpaşa’da STK Başkanlarıyla kahvaltı programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye geçmişte de kendi arabasını yapmaya çalıştı ama yaptırmadılar. Türkiye geçmişte de kendi uçağını yapmaya çalıştı. Şimdi Hürjet'i yapmaya çalıştığı gibi. Milli muharip uçaklarını yapmaya çalıştığı gibi geçmişte de yapmaya çalıştı. Ama bu bir iradeydi. Yaptırmadılar" dedi.

a1

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da STK Başkanlarıyla kahvaltı programına katıldı. Soylu’ya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. Kahvaltının ardından Bakan Soylu konuşma yaptı.

"EĞER AYASOFYA'YI BİLSELERDİ..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 12 yıldır Türkiye'de hep beraber bir takım olaylar yaşıyoruz. Yaşadığımız olaylar çok açık ve net. Bunu hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Türkiye'de gezi olayları oldu. Beraber yaşadık bu gezi olaylarını. Gezi olaylarında Türkiye'de bu ülkenin başbakanına o gün neredeyse sivil muhtıra verildi. Denildi ki siz bu ülkede eğer başbakanlık yapmak istiyorsanız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksınız. Siz eğer bu ülkede başbakanlık yapmak istiyorsanız Marmaray'ı, Avrasya'yı, Osman Gazi'yi ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayacaksınız. Siz bu ülkede başbakanlık yapmak istiyorsanız Taksim'de cami yapmayacaksınız. Eğer Ayasofya'yı bilselerdi onu da metnin içerisine muhakkak eklerler, ilave ederlerdi" dedi.

"TÜRKİYE GEÇMİŞTE DE KENDİ UÇAĞINI YAPMAYA ÇALIŞTI"

Bakan Soylu, Gezi Parkı olayları gibi hadiselerin Türkiye’ye büyük maliyet oluşturduğunu ve zarar verdiğini belirterek "Türkiye geçmişte de kendi arabasını yapmaya çalıştı ama yaptırmadılar. Türkiye geçmişte de kendi uçağını yapmaya çalıştı. Şimdi Hürjet'i yapmaya çalıştığı gibi. Milli muharip uçaklarını yapmaya çalıştığı gibi geçmişte de yapmaya çalıştı. Ama bu bir iradeydi. Yaptırmadılar. Daha doğrusu bir kısmını yaptılar. Bir kısmını toprağa döndürdüler. Bir kısmını da soba fabrikası yaptılar. Biz bunun her biriyle karşı karşıya kaldık. Türkiye bir taraftan önüne çıkan setlerle mücadele etti. Maliyetlenmelerle mücadele etti. Bir taraftan da altyapısını yaptı. Tam 100 yıllık altyapımızı tamamladığımızı burada ifade etmek isterim. Elbette yapılacak işler vardır. Altyapı ne demektir? Yoldur. Altyapı ne demektir? Limandır. Altyapı ne demektir? Havalimanıdır. Altyapı ne demektir? Üniversitedir. Altyapı ne demektir? Kendi enerjini kendin bulabilme kabiliyetini ve millete verebilmektir" diye konuştu.

a2

"ONUN İÇERİSİNDE HAYVANLA İNSANIN EVLENMESİ DE VAR"

Bakan Soylu, Türkiye’de herkesin kendisini rahatça ifade ettiğini belirterek, "Tayyip Erdoğan bu ülkede demokrasinin tıkalı bütün damarlarını açmıştır. Demokrasi için kapalı olan bütün damarlar açılmıştır. Bugün herkes kendisini ifade ediyor Türkiye'de. İfade edemeyen yok. Dindar ben dindarım diyor, başörtülüsü öğretmen olamıyordu. Öğretmen oldu" diye konuştu. Soylu "Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Benim ülkemde erkekle erkeğin, kadınla kadının evlenmesini istemiyorum arkadaş. Ben istemiyorum. Billboardlara asıp da biz cinsel yönelimin bütün tercihlerini yerine getireceğiz demek var ya, erkekle erkeğin kadınla kadının, daha öte giderek midenizi bulandırmak istemem. Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var. Yani bunlar tamamen Amerika'nın ve Avrupa’nın güdümüne girmişler. Çünkü son cümlem şudur: Avrupa ve Amerika tek tip insan istiyor. Televizyonlardan beslediği tek tip bir dine tabi oldukları, evrensel hukuk diyorlar ya, evrensel tek bir dine tabi oldukları, cinsiyetsiz oldukları, hiç kimsenin aile yapısı içerisinde olmadığı tek tip insan modeli istiyor. Biz bu modele evet diyemeyiz. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da su borusu patladı! Trafikte aksama...İstanbul'da su borusu patladı! Trafikte aksama...
HÜDA PAR suç duyurusunda bulunmuştu! Yavaş'tan açıklama geldiHÜDA PAR suç duyurusunda bulunmuştu! Yavaş'tan açıklama geldi
Sizin de başınıza gelebilir! Adana, Kahramanmaraş ve Siirt'e hiç gitmedi, gelen mesajlarla şoke olduSizin de başınıza gelebilir! Adana, Kahramanmaraş ve Siirt'e hiç gitmedi, gelen mesajlarla şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Seçimden önce asgari ücrete zam gelir mi? Bakan Bilgin yanıtladı

Seçimden önce asgari ücrete zam gelir mi? Bakan Bilgin yanıtladı

İzmir'deki büyük yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı! Facianın sebebi...

İzmir'deki büyük yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı! Facianın sebebi...

Seçime günler kala açık destek! Resmen duyurdular

Seçime günler kala açık destek! Resmen duyurdular

Çatışmalar sürerken Türk uçağına saldırı! MSB: Hafif silahla ateş açıldı

Çatışmalar sürerken Türk uçağına saldırı! MSB: Hafif silahla ateş açıldı

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! Sürpriz 'Atatürk' çıkışı

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! Sürpriz 'Atatürk' çıkışı

İlginizi Çekebilir

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.