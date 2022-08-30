Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum, anlamadığım..."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… “Al bunu diyen” o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" sözleriyle yaptığı paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından tepki gösterdi.

BAKAN SOYLU: CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İÇİN ERGENLEŞMENİ ANLIYORUM

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım;

1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen,

2-HDPKK'ya sevgin,

3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen,

4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman...

Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?

Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç."

Kılıçdaroğlu,

Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum.



Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum.

Anlamadığım;

1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen,

2-HDPKK'ya sevgin,

3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen,

4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman...+⬇️ https://t.co/aMXXLFhwhE — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 30, 2022



