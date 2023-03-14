Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Hatay'da yaptığı konuşmasında bir mezarlıkta asılı olan Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini söylemişti.

Söz konusu açıklamalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi. Soylu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"ALLAH ADAMA HESABINI SORAR"

"Kılıçdaroğlu şehri ziyaret etti, her gelindiğinde bir yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum ama bu yaklaşımı son derece yanlış buluyorum. Sayın valimiz de bakan arkadaşlarımız da işin başından beri buradalardı. Sayın Kılıçdaroğlu mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik ve benim bunun talimatını verdiğime yönelik söylemde bulundu. Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar.

"NE GEREK VAR BUNLARA"

Bugün flama günü değil. Ne gerek var bunlara, niye böyle açıklamalar yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar? Elinde İBB var, Ankara Büyükşehir Belediyesi var, gelip hemen bu meseleyi karıştırmanın burada çalışan insanları karıştırmanın ne anlamı var.

Mezarlık yerini Denizli Belediyesi açmış. Bu tartışmayı yapmayı hakikaten doğru bulmadığımızı, Kılıçdaroğlu'nun buralara geldiğinde insanların morallerini yükseltecek açıklamalar yapmasının doğru olabileceğini söylüyoruz. Ne olursunuz başkasını karalamaya yönelik adımlara atmayacak bir dönemdeyiz ve yerdeyiz.

Burası siyasetin bu denli yapılacak bir yeri değildir, Ankara'da yapabilirsiniz. Biz bazen kendi kendimize şunu eksik yapıyorsunuz diyoruz, kendi içimizde bu tartışmaları yapıyoruz. Bu desteğe ihtiyaç var."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

"Hatay'da belediye başkanımız mezarlar Türk bayrağı ve Hatay belediyesi bayrağı koymuş. Ankara'dan talimat gelmiş, bayrakları indirin diye. Hayatımda hiç bu kadar üzülmedim. Bunun olur olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Asla kabul etmiyoruz. Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur. Depremde hayatını kaybettiği vatandaşların mezarlığı Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur."

