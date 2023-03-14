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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun tanıtım logosu çok konuşulacak! İlk kez Hatay'da paylaşıldı

14.03.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere giderken Millet İttifakı'nı oluşturan 6 parti, ortak adaylarını açıklamıştı. Saadet Partisi'nde yapılan toplantı sonrasında Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarooğlu'nu duyurmuştu. Kılıçdaroğlu adaylığı sonrasında tanıtım logosu Hatay'da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun tanıtım logosu çok konuşulacak! İlk kez Hatay'da paylaşıldı

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta imzaladığı seçim süreci, 18 Mart'ta resmen başlıyor. Seçimlerde en merak edilen ise Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuydu. Son yapılan toplantı sonrasında 6'lı masa adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

TANITIM LOGOSU İLK KEZ TANITILDI

Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanması sonrasında bugün depremin etkilediği Hatay'da açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde tanıtım logosu da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

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KILIÇDAROĞLU'NA İMAMOĞLU EŞLİK ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki ziyaretine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da eşlik etti.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

Türkiye coğrafyasında hepimiz birlikte ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Acılar varsa paylaşacağız. Kutlu günlerimiz varsa neşeleneceğiz. Beraber olmak bu ülkenin geleceğini birlikte inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Kimseyi ötekileştirmeden 85 milyon insanı kucaklamak benim de boynumun borcudur.

"ANKARA'DAN TALİMAT GELMİŞ, BAYRAKLARI İNDİRİN DİYE"

Hatay'da belediye başkanımız mezarlar Türk bayrağı ve Hatay belediyesi bayrağı koymuş. Ankara'dan talimat gelmiş, bayrakları indirin diye. Hayatımda hiç bu kadar üzülmedim. Bunun olur olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Asla kabul etmiyoruz. Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur. Depremde hayatını kaybettiği vatandaşların mezarlığı Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur.

11 büyükşehir belediye başkanımı, depremin etkilediği kentlerde koordinatör olarak görev yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da Hatay'da koordinatör olarak görev yapıyor. Kendisini hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim.

"BEŞERİ SERMAYEDEN BÜYÜK KAYIP VAR"

Şimdi 'Çiftçinin, esnafın kredisi var ödesin', nasıl ödeyecek? Herkes kenti terk etmeye başlamış. Olağanüstü hallerde olağanüstü kararlar alınır. Esnafın, çiftçinin kendisine dönmesi için ona destek vereceksiniz. Bir olayla karşılaştığınızda derhal planlarsınız. Kısa, orta, uzun dönemde ne yapacağım... Aksi halde devleti yönetemezsiniz. Beşeri sermayeden büyük kayıp var. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya'ya gittim. Hatay'a 4'üncü gelişim. Nitelikli eleman kenti terk etmiş vaziyette. Fabrikaların çalışması, esnafın dükkan açması lazım. Okulların açılması lazım. Yapamıyorsanız bize söyleyin yaparız hepsini. Bir kenti kent yapan unsurlardan birisi de o kentteki entelektüel birikimdir. Kenti kent yapan ruhtur, bu ruhun korunması lazım.

"BİR DEVLET BUNU YAPAR MI?"

Samandağ'da yazı göndermişler, 'Az su tüketen ürünler ekin' diye. Bir devlet bunu yapar mı? Deyin ki 'DSİ bunu yapamıyor', bizim belediye başkanlarımız yaparlar ve suyu da verirler. Siz bunu yapmadığınız takdirde daha pahalı bedel ödüyorsunuz. Bizim insanımız bunu yapar.


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Anahtar Kelimeler:
Hatay Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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