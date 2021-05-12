Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sonrası normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız" dedi.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Bakan Soylu şöyle devam etti:

Vaka sayılarını düşürmek kadar tutmak da önemlidir. Onun için bayramda özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur; bayramınızı çekirdek ailelerinizle değerlendirin. Sizden bir fedakarlık daha istedik, ona da ayak uydurdunuz. Bayramda meseleyi kurallara uyabilecek şekilde değerlendirirsek bayramın sonunda kontrollü normalleşme dönemine geçebilme kabiliyetimiz olacaktır. Bunu milletimiz çok hak etti.

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