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Bakan Soylu'nun kuzenini silahlı saldırıda öldürmüştü! Hakkında müebbet hapis istenen saldırgan: "Tabancayı gösterip dedim ki..."

04.12.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i silahla öldüren Fatih Ulusoy hakkında başsavcılık tarafından iddianame düzenlendi. 'Balıkçı damı' tartışması üzerine yaşanan olayın ardından ilk ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Ulusoy için müebbet hapis istendi. İddianamede Ulusoy’un Dönmez yere düştükten sonra silahını ateşlemeye devam ettiği belirtilirken Ulusoy ifadesinde "Belimdeki tabancayı göstererek ’Üzerime gelme, tabancam var’ dedim. Yine bana yumruk atmaya devam etti" dedi.

Bakan Soylu'nun kuzenini silahlı saldırıda öldürmüştü! Hakkında müebbet hapis istenen saldırgan: "Tabancayı gösterip dedim ki..."

Trabzon'un Of ilçesinde gerçekleşen olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatih Ulusoy (53) tartışma sonucu sinirlerine hakim olamayıp cinayeti işlediğini söylemişti. Bakan Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i (60) öldüren Ulusoy hakkında düzenlenen iddianamede cinayet anı ve öncesindeki tartışmaya ilişkin ayrıntılar yer aldı. Savcılık ifadesinde "Arkadaşımla sohbet ederken Sefa Dönmez arkamdan gelerek yüzüme yumruk atmaya başladı. Ben kendisine karşılık vermedim. Belimdeki tabancayı göstererek ’Üzerime gelme, tabancam var’ dedim" diye konuşan Ulusoy ayrıca "Eve giderken Sefa Dönmez’in beklediğini gördüm. Hakaret içerikli sözler sarf edince silahımı çekerek ateş ettim. Yaralamak kastıyla 6-7 el ateşledim. Mermi bitince ateş etmeyi kestim" ifadelerini kullandı. Öte yandan iddianamede Ulusoy’un Sefa Dönmez´in yere düştükten sonra silahını ateşlemeyi sürdürdüğü aktarıldı. İşte olaydan ve son gelişmelerden ayrıntılar...

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'BALIKÇI DAMI' TARTIŞMASI

Trabzon’un Of ilçesinde 18 Ağustos tarihinde Atatürk Bulvarı üzerinde Fatih Ulusoy (53) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez (60) arasında daha önce mahkemelik de oldukları balıkçı damı meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

SOKAK ORTASINDA ARKASINDAN ATEŞ ETTİ

Çıkan tartışmada Fatih Ulusoy Dönmez’in kendisine tokat atması üzerine sinirlenerek silahını alıp gelip arkasından ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. İlk ifadesinde pişman olduğunu ve sinirlerine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söyleyen Fatih Ulusoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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YERE DÜŞTÜKTEN SONRA SİLAHI ATEŞLEMEYE DEVAM ETMİŞ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sanık Fatih Ulusoy hakkında “kasten öldürme”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma” suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olayın oluş şekline ilişkin detaylara da yer verildi. Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine de başvurulan iddianamede Ulusoy’un Sefa Dönmez´in yere düştükten sonra silahını ateşlemeye devam ettiği belirtildi.

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CİNAYET ANLARINI ANLATTI

Savcılık ifadesinde, Sefa Dönmez ile balıkçı barınağı nedeniyle tartışma yaşadıklarını belirten Fatih Ulusoy şu ifadeleri kullandı:

“İrfanlı mahallesindeki balıkçı barınağına dam yapmak istediğimi Sefa Dönmez’e söylediğimde bana otel yapacağını söyledi. Daha sonra anlaşmamıza rağmen o bu anlaşmayı bozdu. Sefa Dönmez oraya otel yaptı. Savcılığa giderek Sefa Dönmez´in kaçak yapı yaptığını söyledim ve şikayetçi oldum. Şikayetçi olmamın ardından aramızda husumet başladı. Arkadaşımla sohbet ederken Sefa Dönmez arkamdan gelerek yüzüme yumruk atmaya başladı. Ben kendisine karşılık vermedim. Belimdeki tabancayı göstererek ’Üzerime gelme, tabancam var’ dedim. Yine bana yumruk atmaya devam etti. Çevremizdekiler araya girince Sefa Dönmez oradan uzaklaştı. Burnum ve dudağım kanadığı için 10 dakika sonra eve gitmek için oradan kalktım. Eve giderken Sefa Dönmez’in beklediğini gördüm. Hakaret içerikli sözler sarf edince silahımı çekerek ateş ettim. Yaralamak kastıyla 6-7 el ateşledim. Mermi bitince ateş etmeyi kestim. Öldürmek istemedim. Çok pişmanım."

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Bakan Soylu'nun kuzenine silahlı saldırıda yeni gelişme! Bakan Soylu'nun kuzenine silahlı saldırıda yeni gelişme!

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu silahlı saldırı

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