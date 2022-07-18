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  4. Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti! Saldırgan teslim oldu

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti! Saldırgan teslim oldu

18.07.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni 59 yaşındaki Sefa Dönmez, Trabzon’un Of ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası saldırgan Fatih U. silahıyla birlikte polise teslim oldu ve gözaltına alındı. Cinayetle alakalı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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SİLAHIYLA BİRLİKTE POLİSE TESLİM OLDU

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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OF KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA

Of Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 19.00 civarında Of ilçe merkezinde Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan F.U'nun karşılaştığı belirtildi.

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Yaşanan sözlü tartışma sonrası F.U'nun tabancayla 5 el ateş ederek Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, "Yaralı Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı F.U, olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. (DHA/AA)

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