Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Süleyman Soylu Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programında Sedat Peker ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu Sedat Peker'le ilgili şu ifadeleri kullandı;



Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim bir araya getirdi? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder? (Özel Harp Dairesi'ni işaret etti)

"DOSYA ORADA KAPANIYOR"

Bu kadar cürümün içerisinde olan bir kişi tecavüz etmiş bir kıza. Karakola gidiyor, emniyette teşhis ediyor 'budur' diyor. Dosya orada kapanıyor. Benim iddiam yok, belge var. Ben bir iddianın sahibi değilim. Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor. Netice itibarıyla orada her şey kapanıyor. Oradaki iki kişi, 'Biz Bilecik'ten aldık' diyor. Neyi alıyor? Silah ruhsatlarını. 'Bilecik'e hiç gitmedik' diyor. Bilecik'te kim var? Veli Küçük var. Doğru mu? Meselenin hangi iklimde oluştuğunu ifade etmek için anlatıyorum bunu.

