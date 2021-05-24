HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

24.05.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında, "Sedat Peker tecavüzden dolayı karakola götürülüyor, orada her şey kapatılıyor, bırakılıyor. Bunu yeni öğrendim." dedi.

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Süleyman Soylu Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programında Sedat Peker ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu Sedat Peker'le ilgili şu ifadeleri kullandı;

Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim bir araya getirdi? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder? (Özel Harp Dairesi'ni işaret etti)

"DOSYA ORADA KAPANIYOR"

Bu kadar cürümün içerisinde olan bir kişi tecavüz etmiş bir kıza. Karakola gidiyor, emniyette teşhis ediyor 'budur' diyor. Dosya orada kapanıyor. Benim iddiam yok, belge var. Ben bir iddianın sahibi değilim. Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor. Netice itibarıyla orada her şey kapanıyor. Oradaki iki kişi, 'Biz Bilecik'ten aldık' diyor. Neyi alıyor? Silah ruhsatlarını. 'Bilecik'e hiç gitmedik' diyor. Bilecik'te kim var? Veli Küçük var. Doğru mu? Meselenin hangi iklimde oluştuğunu ifade etmek için anlatıyorum bunu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Cansız bedeni boş arazide bulunduCansız bedeni boş arazide bulundu
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
tecavüz sedat peker Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Beştepe'de kritik görüşme! Bir ilk olacak

Beştepe'de kritik görüşme! Bir ilk olacak

Oğlunu öldüren anneden kan donduran itiraf: Tekme atıp ittim

Oğlunu öldüren anneden kan donduran itiraf: Tekme atıp ittim

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.