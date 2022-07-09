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Bakan Soylu sıfır noktasında! Bayram namazını askerlerle 3 bin 352 rakımda kıldı

09.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın arife gecesini Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramın ilk gününde bayram namazını 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle birlikte kıldı.

Bakan Soylu sıfır noktasında! Bayram namazını askerlerle 3 bin 352 rakımda kıldı

Dün akşam saatlerinde Yüksekova’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geceyi üs bölgesinde geçirdi. Bakan Soylu, sabahın erken saatlerinde üs bölgesinde nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

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ASKERLERLE TEK TEK BAYRAMLAŞTI

Buradaki askerlerle bayram namazını kılan Bakan Soylu, daha sonra tek tek bayramlaştı.

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Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da eşlik etti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Süleyman Soylu
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