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Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 16:46 | Son Güncelleme

Ordu’da bir okulda öğrencilerin hazırladığı resim serisinin açılışını yaparak, verdikleri konseri dinleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların sanata yönelmesi için önlerinin açılması gerektiğini söyledi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Ordu’da valiliği ziyaretinin ardından Penbe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti.

Ordu’da bir okulda öğrencilerin hazırladığı resim serisinin açılışını yaparak, verdikleri konseri dinleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların sanata yönelmesi için önlerinin açılması gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Ordu’da valiliği ziyaretinin ardından Penbe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti. Beraberindeki Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Hilmi Güler ve protokol üyeleri ile birlikte öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını yapan Bakan Selçuk, öğrenciler ve öğretmenlerden resimlere dair bilgiler aldı. Okulun konferans salonunda öğrencilerin verdiği musiki konserini de dinleyen Bakan Selçuk, öğrencilerin sergilediği performans için emeği geçenlere teşekkür etti. Sanatın önemine değinen Selçuk, çocukların sanat alanına yönelmesi konusunda önlerinin açılması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Selçuk, “Bu tür bir imkan sağlamak sizlerin de katkısı olması bakımından çok değerli” dedi.
Bakan Selçuk, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi’ni de ziyaret etti. Burada Ordu genelindeki meslek liselerinin meslek projeleri stantlarını gezerek yetkililer ve öğrencilerden bilgi alan Selçuk, katılımcılar ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

Bakan Ziya Selçuk öğrencilerin konserine katıldı

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