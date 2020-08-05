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Bakanlık gözlerinin yaşına bakmadı! Ünlü isimlere koronavirüs cezası yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Sözcü Gazetesi’nden Eser Akgül’ün haberine göre sosyal medya hesaplarından koronavirüse karşı koruma sağladığı iddia edilen ilaç reklamını yapan ünlü isimler idari para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından ceza kesilen isimler arasında Ebru Akel, Seda Sayan, Seda Akgül, Seren Serengil, Seray Sever ve Şeyma Subaşı yer aldı.

Bakanlık gözlerinin yaşına bakmadı! Ünlü isimlere koronavirüs cezası yağdı

Koronavirüse karşı koruma sağladığı öne sürülen ‘No Attack’ isimli ürün ünlülerin başını derde soktu. Sosyal medya hesaplarından ürününün tanıtımını yapan sanat dünyasının tanınan simaları 104 bin 781 TL idari para cezasına maruz kaldı. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra magazin gündeminin gözü kulağı bu isimlerden gelecek cevaplara kilitlendi. Cezaya çarptırılan isimlerden herhangi bir açıklama gelmezken; kararın detayları belirginleşti.

‘KORONAVİRÜSE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR’

seren serengil-seray sever
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda ünlü isimlere idari para ceza verilmesinin nedenleri belirtildi. Ürünün reklamı sırasında ünlülerin “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudunuzu virüslere karşı korur. Kovid -19’da dahil olmak üzere her türlü virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı korur” ifadelerini kullanmaları ceza almalarına neden oldu. Ünlü isimlerin yanı sıra üretici şirketin ürün için her türlü viral enfeksiyona karşı koruyucu özelliğe sahip, kişilerin enfekte olması halinde dahi hastalığın iyileşmesine faydalı ve bütün bu çalışmaların bilimsel olarak kanıtlandığı algısının yaratılması ceza verilmesine sebebiyet verdi.
Söz konusu ilacı üreten Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.’ye de ünlü isimlerle aynı miktar olacak şekilde 104 bin 781 TL ceza kesildi.

BİLİMSEL KANITLARDAN UZAK

ebru akel-seda akgül
Gerekçeli kararda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan sağlık beyanları için izin alınmadığı tespit edilen ürünün bilimsel gerçeklikten uzak olması nedeniyle tüketicileri aldatıp yanılttığına vurgu yapıldı. Tanıtım yapan ünlü isimlerin ürünü sağlık beyanı ifadelerini kullanarak ilaç veya beşeri tıbbi ürün gibi gösterdiği belirtildi. Koronavirüs salgının hala etkisinin sürdüğü bu günlerde ünlü isimlerin kullandığı cümleler ve üretici şirketin tavrı “insanların bilgi ve tecrübe eksikliği ile korku ve endişelerinin istismar edilerek ticari rant elde edilmeye çalışmak” olarak değerlendirildi.

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