Bakanlık gözlerinin yaşına bakmadı! Ünlü isimlere koronavirüs cezası yağdı

Koronavirüse karşı koruma sağladığı öne sürülen ‘No Attack’ isimli ürün ünlülerin başını derde soktu. Sosyal medya hesaplarından ürününün tanıtımını yapan sanat dünyasının tanınan simaları 104 bin 781 TL idari para cezasına maruz kaldı. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra magazin gündeminin gözü kulağı bu isimlerden gelecek cevaplara kilitlendi. Cezaya çarptırılan isimlerden herhangi bir açıklama gelmezken; kararın detayları belirginleşti.

‘KORONAVİRÜSE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR’



Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda ünlü isimlere idari para ceza verilmesinin nedenleri belirtildi. Ürünün reklamı sırasında ünlülerin “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudunuzu virüslere karşı korur. Kovid -19’da dahil olmak üzere her türlü virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı korur” ifadelerini kullanmaları ceza almalarına neden oldu. Ünlü isimlerin yanı sıra üretici şirketin ürün için her türlü viral enfeksiyona karşı koruyucu özelliğe sahip, kişilerin enfekte olması halinde dahi hastalığın iyileşmesine faydalı ve bütün bu çalışmaların bilimsel olarak kanıtlandığı algısının yaratılması ceza verilmesine sebebiyet verdi.

Söz konusu ilacı üreten Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.’ye de ünlü isimlerle aynı miktar olacak şekilde 104 bin 781 TL ceza kesildi.