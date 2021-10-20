Bakliyatlarınızı böcekler basabilir! Eğer hemen bu önlemleri almazsanız...

Çoğunlukla daha sonra tüketmek için rafa kaldırdığımız bakliyatlar, bir süre sonra durdukları yerde böceklenebiliyor. Ağzı kapalı kavanozlar, kilerde unutulan pirinç paketleri ve daha birçok kuru bakliyat onları bıraktığımız halinden sonra birçok böceğe ev sahipliği yapabiliyor. Gördüğümüz bu manzara da böceklenmenin neden olduğuna ve bunu nasıl engelleyebileceğimize dair kafamızda soru işaretleri bırakıyor. Peki, bu böceklenmeleri nasıl önler ve bakliyatlarımızı gönül rahatlığıyla nasıl saklayabiliriz? İşte bunun için bazı öneriler...

SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT EDİN

Nemsiz, kuru ve karanlık bir alanda saklayın. Bakliyatlar suya ve neme karşı oldukça hassastır. Bu nedenle çeşmenin ve buharın olduğu yerdeki dolaplarda saklamamaya özen gösterin.

Sıcak ortamlarda bekletmeyin, ısıtıcı aletlerin olduğu yerlerden uzak tutun. Bakliyatların yapısının bozulmaması için bulundukları ortam en fazla 20 derece olmalı. Bu nedenle güneşten ve ısıdan uzak tutun. Isıyla direkt temas etmesinden kaçının.

Ağzı kapatılabilen bir cam kavanoz veya kumaş çuvallar kullanın. Cam kavanozların dışarıdan gözlemi ve temizliği daha pratik olur. Bu nedenle bakliyatlarınızı korumanızı kolaylaştırır. Küflenmesini önlemek için ise yöresel pazarlarda da sıklıkla kullanılan kumaş torbaları tercih edin.

BÖCEKLERİ UZAK TUTABİLECEK MALZEMELER NELER?

Kullanılacak en pratik önlemlerden biri de tuz. Bu yüzden bakliyatların içine bir tutam tuz atın. Tuz, bakliyatların nemini alarak daha uzun süre dayanmalarına yardımcı olur. Bakliyat miktarı çoğaldıkça tuz miktarını da artırabilirsiniz.

Saklama kabına 1 adet defne yaprağı koyun. Defne yaprağı, kendine ait kokusuyla hem böcekleri bakliyatlarınızdan uzak tutar hem de küflenmeye karşı önlem alır. Ancak koyduğunuz defne yaprağının da kuru olmasına dikkat edin.

Kavanozların içine bir diş sarımsak yerleştirin. Sarımsağın kendine has kokusu, saklama kapları içerisinde antibiyotik işlevi görür.

EKSTRA İPUCU: Eğer saklayacağınız bakliyat miktarı fazla ise bunları derin dondurucuda saklayın. Barbunya, fasulye ve nohut gibi bakliyatlar derin dondurucuda muhafaza edilebilir. İster kuru olarak ister haşlanmış olarak saklayabileceğiniz bakliyatları buzluktan çıkarıp kullanabilirsiniz.

