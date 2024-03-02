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    4. Bali tatilinde maymun saldırısına uğradı! O anları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti... Sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

    Bali tatilinde maymun saldırısına uğradı! O anları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti... Sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.03.2024 08:07
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    'Melynutty' kullanıcı adıyla bir Instagram kullanıcıı Bali tatilinde başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Bali'de maymunların saldırısına uğradığını söyledi ve paylaştığı saldırı anları sosyal medyada gündem yarattı.

    Bali'de tatil yaptığı sırada maymunların saldırısına uğradığını dile getiren bir sosyal medya kullanıcısı o anları, "Off o kadar korktum ki bir süre maymun emojisi bile koymam. Halbuki ilk geldiğimde kucağıma oturmak için kavga etmişlerdi" notuyla paylaştı.

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    İlk anlarda anne maymunun çocuklarını ayırdığını ve daha sonrasında kendisine saldırdığını belirten genç kadın paylaşımının sonunda ise çizilen kolunu gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Boşuna nefret etmedim tüm balayı boyunca onlardan" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Özel hayatına saygı duymadığın için ısırmış olabilir mi" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya bali
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