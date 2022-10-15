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Bali'ye yerleşen Irmak Ünal'dan açıklama! "Yaşamak cesaret ister"

15.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılının Eylül ayında çocukları Kayla ve Vadi ile Endonezya'nın Bali adasına yerleşen Irmak Ünal, hayatının sosyal medyada göründüğü şekilde kolay olmadığını açıkladı.

Bali'ye yerleşen Irmak Ünal'dan açıklama! "Yaşamak cesaret ister"

Oyunculuğu bırakan Irmak Ünal, aldığı radikal bir kararla Eylül 2021'de çocukları Kayla ve Vadi ile Endonezya'nın Bali adasına yerleşti. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak Bali hayatından kareleri yayınlayan Irmak Ünal, açıklamaları ile dikkat çekti. Ünal, adaya yerleştiği için hiç pişman olmadığını söyledi.

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"BALİ'DE YAŞAMAK İÇİN ÖNCE CESARET LAZIM"

Ünal, "Bali'de yaşamak için önce cesaret lazım. Tatil yapmaya benzemiyor. Tropikal bir adada hayat, uzaktan tatlı ve hoş görünebilir ama kendine has bazı zorlukları var. İklimi çok farklı. Ancak enerjisi çok yüksek ve ilham verici. Mottom şu; çocukluk enerjisini enjekte et! Irmak Ünal:, aynı zamanda "Bali'de Kayla ve Vadi ile sağlam bir hastalık geçirdik" dedi.

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Irmak Ünal sosyal medya Oyuncu söyledi aktan
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