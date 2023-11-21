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    4. Balık tutmaya gitmişti! Hayatının kabusunu yaşadı... Zıpkınla yanlışlıkla iki kaşının ortasından kendisini vurdu

    Balık tutmaya gitmişti! Hayatının kabusunu yaşadı... Zıpkınla yanlışlıkla iki kaşının ortasından kendisini vurdu

    21.11.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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    14 yaşındaki bir çocuk, bir metre uzunluğundaki zıpkınla yanlışlıkla kendini kafasından vurarak mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Zıpkının kanal yüzeyinin altındaki kayalara çarpıp gencin yüzüne doğru geri geldiği, kafatasını deldiği ve kaşlarının arasına sıkıştığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ederken hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER 14 yaşındaki Chayathorn Thankrathok isimli bir çocuk 19 Kasım'da arkadaşlarıyla birlikte Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletindeki bir kanalda balık tutuyordu. Suda zıpkını ateşlediği anda 14 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı. Çünkü zıpkının ucu kanalda bulunan kayalara çarparak geri sekti ve çocuğun iki kaşının ortasına saplandı. Thankrathok'un arkadaşları büyük bir panikle durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Thankrathok aceleyle Chakarat Hastanesi'ne götürüldü ve burada zıpkının bir kısmını kesildi.

    "KAFAMA ÇARPTIĞINI HATIRLIYORUM"

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    Bilgisayarlı tomografi taramaları, zıpkının "kafatasının beynin derinliklerine nüfuz ettiğini" ortaya çıkardı. Prosedür çok hassas olduğu için doktorlar genci daha iyi ekipmanın bulunduğu Maharat Nakhon Ratchasima Hastanesine nakletmek zorunda kaldı.Cerrahlar, Chaiyathorn'un kafatasını açmaya gerek kalmadan zıpkını başarıyla çıkardı. Ancak potansiyel enfeksiyonlara veya beyin hasarına karşı hâlâ izleniyor.

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    Zıpkını bir balığa doğru ateşlediğini hatırladığını söyleyen Chayathorn, "Zıpkını bir balığa ateşlediğimi ve kafama çarptığını hatırlıyorum. Acı çekiyordum ve yere düştüm. Şimdi daha iyi hissediyorum ama bir daha balıkçı zıpkını kullanmayacağım" dedi.

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    Tayland zıpkın
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