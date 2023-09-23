Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti... Uzmanlar "tüketmeyin" uyarısını yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Joe Chmeleck isimli bir balıkçı kayaların arasında saklanan mavi pullardan ve turuncu beneklerden oluşan bir balık gördü. Balığı yakalayıp fileto yapan ve akşam yemeği için pişirmeye başladı. Balığın mavi etinin renginin beyaz döndüğünü gören balıkçı bu ilginç durumu sosyal medya hesabından paylaşınca gündem yaratmayı başardı.

"DOĞA ANA İNANILMAZ"

Fox News'e konuşan Chmeleck, "Bugün balık yakalamak için ava çıktım ve bir kaya yavrusu yakaladım. Eti mavi ve pişince beyaza dönüyor. Doğa ana inanılmaz" dedi.

Alaska Balık Departmanı, renkli türe ilişkin cıva seviyelerini belirlemek için yeterli bir örnek olmadığını ve söz konusu balığın tüketilmemesini ifade etti. "Kaya yeleli balık" veya "Hexagrammos lagocephalus" olarak da bilinen bu deniz balığının, genellikle Kaliforniya açıklarından Alaska'daki Bering Denizi'ne kadar olan Kuzey Pasifik kıyı hattında yaşadığı bildirildi.