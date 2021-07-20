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  4. Balıkesir'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü

Balıkesir'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü

20.07.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de Cüneyt K. (39), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Kader K.’yi (46) bıçakla boğazını keserek, öldürdü. Polise kendisini ihbar eden Cüneyt K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü

Olay, gece saatlerinde, Bandırma'nın Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Kader K., 1 yıl önce evlendiği Cüneyt K.'den 5 ay önce boşanmak istedi. Kader K., bu süreçte ayrı evde yaşamaya başladı. İddiaya göre Cüneyt K., barışmak istediği Kader K. ile konuşmak için evine gitti.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Cüneyt K. ile barışma teklifini kabul etmeyen Kader K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyt K., yanında getirdiği bıçakla Kader K.’nin boğazını kesti.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Kader K., kanlar içinde yere yığılırken, Cüneyt K. ise polisi arayıp, kendisini ihbar etti. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kader K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ise Cüneyt K.'yi gözaltına aldı.

Kader K.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt K. de ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Balıkesir
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