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Karabük'te kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde eşi tarafından öldürüldü

16.07.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Karabük'te kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde eşi tarafından öldürüldü

Olay, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak’ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda meydana geldi. Vedat D. (43), tartıştığı eşi Hatice D.'ye çocuklarının önünde bıçakla saldırdı. Hatice D.'yi bıçakla yaralayan Vedat D., ardından kendisini de bıçaklayarak yaraladı.

HATİCE D. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki çocuk annesi Hatice D. Özel Medikar Hastanesi'ne, Vedat D. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hatice D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Gazetecilere konuşan dede Hayri D., "Ara ara kavga ediyorlardı. ‘Şarj aletini alacağım’ diye gelmiş buraya. Bu olayı yapmış. Bilsem yollar mıyım onu. Ben geline yalvardım, barıştırayım diye. ‘Barışmam baba’ dedi. Gelin ara sıra bırakacağım diyordu. Bu çocukları anasız babasız yetim bıraktırmam dedim" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Karabük
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