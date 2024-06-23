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    4. Balkondan üst katında oturan Arap komşusunun halı silkelemesine İngilizce sitem etti! Ortaya eğlenceli anlar çıktı: "Look at me, very importante"

    Balkondan üst katında oturan Arap komşusunun halı silkelemesine İngilizce sitem etti! Ortaya eğlenceli anlar çıktı: "Look at me, very importante"

    23.06.2024 11:56
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.06.2024 11:56
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    Sosyal medya fenomeni Almira Koçaklı'nın yaptığı paylaşımı 7 milyon izlenmeyi aştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu söylese de Koçaklı'nın üst katındaki Arap komşularının halkı silkelemesine yaptığı yarı İngilizce yarı Türkçe sitem izleyenleri gülümsetti.

    Sosyal medya fenomeni Almira Koçaklı'nın yaptığı paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu. 'Residanceta Arap komşularla balkon sohbeti' notunu eklediği paylaşımında genç kadın yarı İngilizce yarı Türkçe komşusunun halkı silkelemesine sitem etti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnanılmaz iyi ya çok güldüm" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kurgu ama çok iyi" yorumunu ekledi.

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