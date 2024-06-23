Balkondan üst katında oturan Arap komşusunun halı silkelemesine İngilizce sitem etti! Ortaya eğlenceli anlar çıktı: "Look at me, very importante"

Sosyal medya fenomeni Almira Koçaklı'nın yaptığı paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu. 'Residanceta Arap komşularla balkon sohbeti' notunu eklediği paylaşımında genç kadın yarı İngilizce yarı Türkçe komşusunun halkı silkelemesine sitem etti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnanılmaz iyi ya çok güldüm" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kurgu ama çok iyi" yorumunu ekledi.







