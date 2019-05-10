BALTALI SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)
TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalışan sürücü M.O., "Silahla tehdit" suçundan tutuklandı.
TEM Otoyolu Elmalı mevkiinde aracıyla ilerleyen M.O. kamyonet sürücüsüyle tartışmıştı. Hızını alamayan M.O., seyir halindeyken aracından çıkardığı balta ile kamyonete art arda darbeler vurmuştu. Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri baltalı saldırgan M.O.’yu yakaladı. M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.O. "Silahla tehdit" suçundan tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
(Dün çekilen görüntüler)
-Olay anı
-Şüphelinin karakola getirilişi
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