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Bangladeş'te insan hakları örgütlerinden kolluk kuvvetlerine "yargısız infaz" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

Bangladeş'te insan hakları örgütlerinden kolluk kuvvetlerine "yargısız infaz" suçlaması

DAKKA (AA) - Bangladeş'te bazı insan hakları örgütleri, ülkede kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen "yargısız infaz ve zorla ortadan kaybetme" vakalarının arttığını açıkladı.

Bangladeş merkezli insan hakları örgütü Odhikar tarafından yayımlanan raporda, Bangladeş'te 2009 yılından bu yana 1912 kişinin yargısız infaz kurbanı olduğu belirtildi.

Rapora göre, 2008-2018 yılları arasında 513 kişi kolluk kuvvetleri tarafından zorla götürüldü ve bir daha kendilerinden haber alınamadı.

Raporda, birçok durumda, gözaltına alınan kişilerin mahkemeye çıkarılmadığı ve bu tür mağdurların cesetlerinin daha sonra yol kenarında veya uzak bölgelerde bulunduğu ileri sürüldü.

Dakka merkezli "Ain O Salish Kendra" (ASK) isimli hak örgütünün yetkililerinden aktivist Nur Khan, AA muhabirine, hükümetin, ortadan kaybolma ve yargısız infazlarla ilgili soruşturma yürütmek üzere bağımsız bir komisyon kurulması yönündeki taleplere kayıtsız göründüğünü söyledi.

Khan, "Ülkede kadınlara, çocuklara ve muhalif siyasetçilere yönelik zulüm endişe verici biçimde artıyor. İnsanlar konuşurken ve görüşlerini ifade ederken son derece temkinliler." yorumunu yaptı.

ASK raporunda ise Bangladeş'te 2001'den bu yana 3 bin 453 kişinin kolluk kuvvetleri tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Bu kişilerden 50'sinin, uyuşturucuyla mücadele operasyonu sırasında açılan çapraz ateşte kalarak hayatını kaybeden Arakanlı Müslümanlar olduğu belirtildi.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, temmuz ayında kolluk kuvvetlerine, yargısız infaza yol açacak şekilde kanunları kendi inisiyatiflerine göre uygulamamaları talimatını vermişti ancak ASK'a göre, mahkeme kararına rağmen temmuzdan bu yana 204 kişi öldürüldü.

ASK raporunda, 2019'un ilk 6 ayında ülkede yaklaşık 630 kadının tecavüze uğradığı ve 37 kadının tecavüzün ardından öldürüldüğü, 7 kadının ise saldırıya uğramasının ardından intihar ettiği bildirildi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Bangladeş üs yöneticisi Iftekhar Zaman, AA muhabirine, "Kayıp ya da yargısız infazlara adı karışan polislere karşı herhangi bir işlem yapılmamıştır." dedi.

- Babasına ilaç almaya giden genç adam bir daha eve dönmedi

Satkhira bölgesinde ikamet eden ve 2016 yılının ağustos ayında hasta babası için ilaç almaya giden 25 yaşındaki Sheikh Mokhlesur Rahman Jony, eve geri dönmedi.

Halen geri dönmesini bekleyen ailesi, "Onu yerel bir karakolda bulduk ve hatta orada görüştük ancak polis, üç gün sonra birdenbire Jony'nin gözaltında olduğunu reddetti." dedi.

Jony kaybolduğunda üç aylık hamile olan eşi Jesmin Akter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O zamandan beri yerini bulmak için mekik dokuyoruz. Mahkemede dava açtık. Adli makamlar, bir kaç soruşturma emri verdi. Ancak ilerleme olmadı." dedi.

- "Kolluk kuvvetleri, kendilerini savunmak için ateş etmek zorunda kaldı"

Bangladeş İçişleri Bakanı Assaduzzaman Khan Kamal, kolluk kuvvetleri tarafından yargısız infazlar yapıldığı yönündeki açıklamaları reddederek, "Uyuşturucu tacirlerine karşı operasyon yürüten polisler, ağır ateş altında kaldılar. Kolluk kuvvetleri, kendilerini savunmak için ateş etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Kamal, mart ayında Dakka'da düzenlenen bir uyuşturucu karşıtı miting sırasında, "Polisler, masum sivillere ateş açmıyor." demiş ve hükümetin, yargısız infazları desteklemediğini ya da cesaretlendirmediğini vurgulamıştı.

Dakka Büyükşehir Polisi sözcüsü Masudur Rahman, AA muhabirine, Odhikar ve diğer bazı hak örgütleri tarafından kullanılan yargısız infazlara yönelik rakamların büyük bir kafa karışıklığı olduğunu dile getirdi.

Rahman, "Farklı öldürme olaylarını rastgele yargısız cinayetler olarak sınıflandırdılar." dedi.

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Nasima Begum ise AA'ya, komisyonun, insan hakları ihlallerine adı karışan kolluk kuvvetlerine karşı açılan davaları aktif olarak ele aldığını söyledi.

Kolluk kuvvetleri tarafından insan hakları ihlalleri yapılması durumunda, ilgili makamlar için inceleme yaptıklarını ve rapor hazırladıklarını ifade eden Begum, "Çok yakın bir zamanda (kolluk kuvvetlerine yönelik) bazı iddiaları araştırdık ve rapor hazırlıyoruz ve umarım yakında raporu ilgili makamlara sunacağız." diye konuştu.

Bangladeş Devlet Başkanı Abdül Hamid ve Başbakan Şeyh Hasina, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayınladıkları mesajlarda hükümetin, insan haklarını savunma taahhüdünün altını çizdi.

Bangladeş, geçen yıl Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne üç yıllığına seçilen 18 yeni üye arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Odhikar yargısız infaz

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