Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlıyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı final mi oldu?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 2. sezon tarihi merak edildi. Dizinin son bölümünde Oruç Reis, Don Diego'nun tuzağına düşmüştü. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi geniş bir hayran kitlesine sahip. Dizinin yeni sezonunu merakla bekleyen seyirciler konuya ilişkin "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni sezon ne zaman?" , "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bitti mi?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte merak edilenler...

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 2. SEZON NE ZAMAN?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni sezonu olan 2. sezonun ne zaman ekrana geleceği henüz netleşmedi.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 1. SEZONUNDA NE OLMUŞTU?

Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı.

Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı. Hızır, Oruç Reis'i öldürenlerden intikamını alabilecek midir?

Oruç Reis'in emaneti olan Cezayir'i ve mazlum halkı Don Diego'nun zulmünden kurtarabilecek midir?

Yavuz Sultan Selim selamı ve övgüsüyle gönderilen yüzük ile bundan böyle "Barbaros Hayreddin" adını taşıyacağı müjdelenen Hızır'ın deryalarda kazanacağı yeni zaferler neler olacaktır?

