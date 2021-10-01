Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oruç Reis'in yeni planı ne?

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 3. bölümüyle 30 Eylül Perşembe akşamı TRT 1'de ekranlara geldi. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da yapılan dizinin 7 Ekim'de ekrana gelecek olan 4. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas’ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli’ye dönmeyi seçer. Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midilli’de onu büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmektedir. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de ihmal etmeyecektir.

Baba Oruç’a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır.

Hızır ve sırrın peşinden gidenler, yeni soruların cevabını bulmak için oldukça çetin mücadelelerin içerisine girerler.

Hızır soruların cevaplarını bulup kadim düşmanlarını alt edebilecek mi?



Pietro yaklaştığını düşündüğü sırrın cevabını bulabilecek mi? İsabel, Baba Oruç için öz babası Silvio’ya karşı çıkabilecek mi?

BARBAROS AKDENİZ’İN KILICI GENEL KONUSU NEDİR?

Dizi 15. yüzyılın sonlarını yeniden canlandırıyor ve Oruç, İshak, İlyas ile Hızır adlı Akdeniz'deki 4 kardeşin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etkileyici hikayesini ekrana taşıyor.



Dizinin yapımcılığını ES Film'in üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca'nın oturuyor.

Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatılıyor.



Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis oldu.



