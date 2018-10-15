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Baro Başkanı Dursun: Siyasi hesaplarla af çıkartılmasına karşıyız

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ Baro Başkanı Cavit Dursun, MHP tarafından meclise sunulan Af Tasarısı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Baro Başkanı Dursun: Siyasi hesaplarla af çıkartılmasına karşıyız

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Baro Başkanı Cavit Dursun, MHP tarafından meclise sunulan Af Tasarısı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Dursun, "Siyasi hesaplarla, oy hesaplarıyla af çıkartılmasına biz karşıyız. Eğer, bu af illa çıkartılacaksa bunun oturulup makul, mantıklı, siyasi hesaplardan uzak hukuki ve toplumsal gerçekler göz önünde bulundurularak yapılması gerekir" dedi.
Baro Başkanı Cavit Dursun, MHP tarafından hazırlanarak meclise sunulan af tasarısı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Af konusunun toplumun vicdanını yaralayan bir konu olduğuna dikkat çeken Dursun, "Af tamamen ceza hukukundaki suç, ceza ve yaptırım ilkeleri ile bulunan bağlantıları bizi ilgilendirir. Siyasi durumlar bizi hiçbir şekilde ilgilendirmemektedir. Bu ülkede bu topluma, namuslu insanlarını da vaat edilecek birşey olmalı. Bu ülkenin kanunlara, hukuka uyan, borçlarını zamanında ödeyen, verdiği sözü zamanında yerine getiren insanlara da bu ülkenin siyasetçilerinin geleceğe yönelik bir plan ve projeleri olmalıdır. Biz uzun süredir şunu görüyoruz, maalesef ki Af, İmar barışı, yapılandırma adı altında sürekli kanunları ve hukuku ihlal edenlere, kurullara uymayanlara yönelik yasalar ve tekliflerin gündeme getirildiğini ve geçirildiğini görüyoruz. Hem diyorsunuz ki 'ülkede suç patlaması yaşanıyor', hem ülkenin sıkıntılı süreçlerden geçtiğini görüyorsunuz ve sürekli af çıkartıyorsunuz. Ondan sonra da suçu yargıya atıyorsunuz. Yargının hiçbir suçu yok.''diye konuştu. Kayseri Baro başkanı Dursun eleştirel konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Yıllardır infaz kanunlarıyla oynanmasından aşırı derecede şikayetçiyiz. İnfaz hukukunda ülkemizde büyük bir kaos var. Her il ve ilçenin infaz savcılığında farklı hesaplamalar ve uygulamalar sanki piramidin içinde gezen fareler gibi uygulama var. Yıllara, cezaya, kişiye, süreye göre değişiyor."

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