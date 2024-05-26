İstanbul'da defineciler şehitliği delik deşik etti: Son hali görenleri şaşkına çeviriyor...

Arnavutköy Sazlıbosna Gölü kıyısındaki şehit mezarlığı defineciler tarafından adeta talan edildi. 1315 Balkan Savaşları zamanında şehit olan bir Mehmetçiğin kabristanın çevresi definecilerin hedefi oldu. İddiaya göre mezarlık çevresinde savaş zamanından kalan altınların gömüldüğünü düşünen defineciler, burada kazı yaptı. Mezarlığın sadece çevresinde kazı yapmakla kalmayan şahıslar belediye tarafından restore edilerek anıta çevrilen alanın içerisinde de çukur açtı. Bölgeden geçerken şehit mezarlığını görerek dua etmek için duran vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Çukurların oluştuğu alan kameralara yansıdı.

"BURADA DEFİNE YOK, BURADA BİR ŞEHİT VAR"

Şehit mezarını ziyaret ettikten sonra gördüklerini anlatan Nuh Baş, “Zaman zaman hava almak için geliyorum buraya, rahat bir nefes almak için burayı tercih ediyorum. Burada bir şehidimiz var, gelmişken şehidimize dua okuyoruz. Yetkililerin şehitliğin etrafını daha güvenli, daha biçimli, güzel bir şekilde yapacaklarını umuyoruz. Burada kazı yapmışlar fakat ben burada define olacağını düşünmüyorum. Burada kazı yapmanın hiçbir manası yok. Saygı olması lazım sonuçta burada bir şehit var. Burada define yok, buraları boşuna kazmayın zamanınızı da boşuna harcamayın. İnsanlar güzel bir şekilde gelsin temiz havasını alsın, pikniğini yapıp gitsin” şeklinde konuştu.

Arif Ceyhan da, “Akrabalarımla pikniğe geldik, kazı çalışmalarını gördüm baktığımda ise define için kazıldığını anladım. Buralara sık sık çocuklarla beraber gelir, dolaşırız. Mezarlığın yanı olduğu için burada bir şey var sanıyorlar halbuki boş. Buralar zaten geçmişte köylüler tarafından bilenen yerlerdir. Eğer ki burada bir şey olsaydı eskiden köylüler çıkarırdı. Buradaki mezarlık çok, eski mezarlık ama restore edildi. Bu definecilerin açtığı çukurlar hem insanlara hem doğaya zararı var, vatandaşın biri yürürken çukuru göremeyip düşebilir” ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





