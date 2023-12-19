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    4. Barselona'da Türk turisti ünlü zannettiler! Etrafına toplanıp fotoğraf çektirip imza aldılar... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Barselona'da Türk turisti ünlü zannettiler! Etrafına toplanıp fotoğraf çektirip imza aldılar... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    19.12.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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    İspanya'nın Barselona şehrini ziyaret etmek için giden bir Türk turist başına gelen ilginç bir durumu paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı. TikTok'ta 'serilütfen' kullanıcı adını kullanan Su adındaki bir kız Barselona'da çocukların kendisini ünlü zannederek fotoğraf çektirmek ve imza almak için sıraya girdiği anları gösterdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

    Barselona'da tripoduyla fotoğraf çeken Türk turist yoldan geçen çocuk grubunun ilgisini çekince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Çocuklar ünlü zannettiği için Türk turistin etrafını sardı ve onunla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Genç kız o anları ise, "Barselona'da Hollywood star sanılma hikayem" notuyla paylaştı.

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    SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kanka Bollywood yazacaktın muhtemelen Hintlilere benziyorsun ondan öyle sanmışlardır" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Abla o zaman mecburen yıldız olman gerek" yorumunu ekledi.

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