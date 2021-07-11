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  4. Bartın'da koronavirüs önlemi! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Bartın'da koronavirüs önlemi! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

11.07.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı’nda köylerde yöresel nitelikteki etkinliklerin yapılmamasına karar verdi.

Bartın'da koronavirüs önlemi! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Bartın Valiliği, Kurban Bayramı’na yönelik kararlar aldı. Valiliğin aldığı kararla, bölgede bir gelenek halinde uygulanan, köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yapılması yasaklandı.

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Valiliğin kararı şöyle:

“Ülkemizde Delta varyantı koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle, köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.”

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bartın
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