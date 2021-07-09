Sinop'ta 'Delta Plus' alarmı! 37 kişi karantinada

Edinilen bilgiye göre, tatil için otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen ailenin küçük çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuğun koronavirüs testinde Delta Plus varyantına rastlandı. Bunun üzerine çocuk gözetim altına alınırken, aynı otobüsle ilçeye gelen şoför ve muavin de dahil olmak üzere toplam 37 kişi evlerinde karantina altına alındı.

Bakan Koca, koronavirüsün Delta Plus varyantına ilişkin son yaptığı açıklamasında 3 ilde 3 farklı kişide görüldüğünü duyurmuştu. Koca, 3 ilden birinin İstanbul olduğunu açıklarken, diğer iki ilin ise isimlerini vermemişti.

İHA

