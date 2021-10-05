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Bartın'da MHP'lileri taşıyan midibüs kaza yapmıştı! Son fotoğrafları ortaya çıktı

05.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, hafta sonu gerçekleşen kazadan dakikalar önce çekilen bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç’in orta sıralarda cam kenarında, Murat Sevilmiş’in de midibüsün en arka koltuğunda cam kenarında oturduğu görüldü.

Bartın'da MHP'lileri taşıyan midibüs kaza yapmıştı! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Hafta sonu Ankara’da gerçekleşen MHP Bölge Grup İstişare Toplantısına katılacak MHP Bartın heyetini taşıyan midibüs Bartın’dan hareket ettikten yaklaşık 15 dakika sonra Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş hayatlarını kaybetti. Aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da bulunduğu 19 kişi ise yaralandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın kazadan dakikalar önce midibüs içinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğrafta kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç’in orta sıralarda cam kenarında, Murat Sevilmiş’in de midibüsün en arka koltuğunda cam kenarında oturduğu görüldü.

MHP'lileri taşıyan midibüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybettiMHP'lileri taşıyan midibüs kaza yaptı! Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti

"BİZ HİÇ AYRILMADIK Kİ"

Başkan Akın paylaştığı fotoğrafta, “Geçirdiğimiz trafik kazasından dakikalar önce çekildi bu fotoğraf. Yıllarca el ele, gönül gönüle davamız için birlik ve beraberlikle gece gündüz demedik. Bu kaza ile yüce rabbimiz bizim değerlimiz Ahmet kardeşimi ve Murat kardeşimi yanına aldı. Takdiri İlahi’dir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizimle beraber hep yaşayacaklar. Biz hiç ayrılmadık ki” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bartın MHP
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