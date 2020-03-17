Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için ağrıyı bıçak gibi kesen yöntemler

En sık yaşanan sağlık problemlerinden olan baş ağrısı; yaş, cinsiyet, ırk fark etmeksizin her kesimden insanı etkilemektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda baş ağrısının kadınlara, erkeklerden daha sık rastlandığı ortaya konmuştur. Günlük hayatta en sık karşılaşılan problem olunca baş ağrısına ne iyi gelir sorusu internet üzerinden sıklıkla aranmaktadır. Yaşam kalitesini son derece düşüren şiddetli baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabını siz de öğrenmek istiyorsanız yazımızı mutlaka okumalısınız. İşte karşınızda baş ağrısını bıçak gibi kesmeye yarayan en etkili yöntemler. BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? Baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun ilk cevabı olarak akla ağrı kesici ilaçlar gelse de aslında bu sağlık probleminin üstesinden gelmek için çeşitli yöntemler mevcut. Ağrı yaşadığınızda ilk iş olarak ilaç almak yerine su içmeyi tercih etmelisiniz. Su tüketimi ne kadar fazla olursa ağrınız da o kadar hafifletebilir. Günde 2 litre su tüketimi baş ağrısını ortadan kaldırmak için en etkili etkendir. ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? Günlük hayatınızda sık sık baş ağrısı çekiyorsanız tedavi için ilk olarak doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz;

İlk bahsettiğimiz şey yeteri kadar su içmek. Günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Hafif bir şekilde baş ağrısı başladıysa soğuk kompres yapın. Islak bez ya da buz torbasını ağrılı bölgeye yerleştirin. 10 dakika arayla soğuk kompresi ağrılı bölgeden uzaklaştırıp dinlendirin. Duş alın. Tüm vücudu yıkamak sizi rahatlatacak ve baş ağrısını hafifletecektir. Bulunduğunuz ortamı havalandırın. Temiz hava sayesinde oksijen alımı artar ve bu da baş ağrısını hafifletir. Açık havada yürüyüş yapın. Kafeinli içecekler baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Baş ağrısını hafifletmek için bir fincan şekersiz Türk kahvesi içebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamalısınız. Ense, alın ve şakak bölgesine hafif bir şekilde masaj yapabilirsiniz. Bu bölgelere uyguladığınız masaj sayesinde baş ağrısının hafiflemesi mümkün. Masaj yaparken uçucu yağlar da kullanabilirsiniz. Örneğin; nane ya da okaliptus yağı gibi... Baş ağrısı migren şeklindeyse bunun için yapmanız gereken şey, karanlık ve sessiz bir odada uyumak ya da vakit geçirmek.

Ağrıyı hafifletmek için hiçbir katkı maddesi içermeyen, şifalı gıdalarla hazırlanan tariflerden de faydalanabilirsiniz. Elma sirkesi bu anlamda etkili olacaktır. Peki baş ağrısını hafifleten doğal tarif nasıl hazırlanır? İşte detaylar... MALZEMELER

Bir bardak sıcak su

2 yemek kaşığı elma sirkesi YAPILIŞI Bir bardak suyu ilk olarak kaynatın ve sonrasında ılımaya bırakın.

Su ılıdıktan sonra içine elma sirkesini ekleyip karıştırın.

Bu hazırladığınız suyu yavaş yavaş için.

Kullanacağınız elma sirkesinin doğal, ev yapımı olması gerekmektedir. Ancak şunu da unutmamanız lazım. Eğer mide rahatsızlıklarınız varsa sirkeli su karışımını kesinlikle içmemelisiniz. Baş ağrısı için uygulayabileceğiniz bir diğer doğal tarif ise limon suyu yöntemidir. MALZEMELER

Bir bardak sıcak su

Yarım taze limon YAPILIŞI

Sıcak suyun içine yarım limonun suyunu sıkın.

Kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra bu karışımı günde 2 kez içebilirsiniz.

Eğer baş ağrınız dehidrasyondan kaynaklıysa, limon suyu bu ağrıyı oldukça hafifletecektir.

Eğer herhangi bir sağlık probleminiz, mide sorunlarınız yoksa limonlu sıcak su içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Çünkü limonlu su sadece baş ağrısını önlemez. Bunun yanı sıra vücudun pH seviyesini dengede tutar. Sindirim sistemini destekler.

BAŞ AĞRISI İÇİN AKUPUNKTUR NOKTALARI Çin tedavi yöntemi olan akupunktur, baş ağrısı başta olmak üzere çeşitli ağrıların tedavisinde de uygulanır. Vücudun bir bölgesindeki belirli noktalara baskı uygulanır ve endorfin salınır. Bu salınan endorfinler ağrıların hafifletir. Vücudumuzun belirli yerlerinde bulunan akupunktur noktalarına masaj uygulayarak da baş ağrılarını hafifletmek mümkün. Bunun için doğru noktaları bulmak çok önemli. Basınç noktalarını bulduktan sonra, üzerine yaklaşık 10 saniye kadar baskı uygulayın. Peki bu akupunktur noktaları nerededir? KAŞLARIN ARASINDAKİ NOKTA Kaşların ortasında bulunan akupunktur basınç noktasına parmağınızla 10 saniye bastırın. Bu nokta, stresin ve yorgunluğun ortaya koyduğu baş ağrısını hafifletecektir. BURUN VE GÖZ YUVASI ARASINDA YER ALAN NOKTA Burun köprüsünün ve göz yuvasının üzerinde, kaşların ise hemen altında bulunan akupunktur noktasına parmak uçlarınızla 10 saniye basınç uygulayın. Basınç uygulama işlemine aralıklarla devam edin. Yine bu noktalar, stresten kaynaklı baş ağrısına çözüm olacaktır. HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? Hamilelikte baş ağrısı yaşıyorsanız uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Uyanma ve yatma saatlerinizi belirleyin. Bu rutin doğrultusunda hareket edin.

Şiddetli baş ağrısı çekiyorsanız soğuk kompres yöntemini hamilelik döneminde de uygulayabilirsiniz. Hamilelik döneminde baş ağrılarından kurtulmak için yine bol bol su içmelisiniz. Günde en az 2 litre su tüketimi yapılmalı. Hamilelikte kan şekeri dengesinin bozulması baş ağrılarını tetikleyebilir. Bunun için ara öğünlerde taze kuru yemiş ve meyve tüketebilirsiniz.

Her gün düzenli bir şekilde yürüyüş yapılmalı. Eğer bu uygulamalara rağmen baş ağrılarınız hala geçmiyorsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız. ALKOLDEN SONRA BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? Alkolün yarattığı baş ağrısını ortadan kaldırmak için bol miktarda su tüketimi yapılmalı.

Maden suyu da alkol sonrası baş ağrısı yaşayanlar için öneriler arasında yerini alır. BAŞ AĞRISI NASIL ENGELLENEBİLİR? Alkol tüketimi mutlaka sınırlandırılmalı. Özellikle kırımızı şarap baş ağrısını tetikler. Hayatınızdan alkolü çıkarmak en doğru karar olacaktır. İşlenmiş gıdalar da baş ağrısını tetikleyebilir. Nitrat içeren işlenmiş gıdalar, kan damarlarına etki edebilir. Beyindeki damarlarla etkileşime girerek baş ağrısına neden olabilir. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin.