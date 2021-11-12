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  4. Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Yayın yasağı getirildi

Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Yayın yasağı getirildi

12.11.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’deki mimar Başak Cengiz’in samuray kılıcıyla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildi.

Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Yayın yasağı getirildi

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i yolda yürüdüğü samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ B. hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yayın yasağı kararı verilmesini talep etti.

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YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın yayın yasağı talebini kabul etti. Hakimlik, çeşitli basın organlarınca olayın çarpıtılarak yayın yapılması ihtimaline karşın soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanmasının ve haberin önlenmesi için yayın yasağı konulmasına karar verdi.

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Kararda, delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle çeşitli basın yayın organlarında duyum niteliğindeki, kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirecek haberlerin yayınlanmasının olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağı kaydedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ataşehir
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