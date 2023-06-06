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  4. 'Öfke seline dönüştü, şok dalgası yarattı' Aytun Çıray İYİ Parti'den istifasını duyurdu: Çok konuşulacak Ümit Özdağ ve Akşener sözleri!

'Öfke seline dönüştü, şok dalgası yarattı' Aytun Çıray İYİ Parti'den istifasını duyurdu: Çok konuşulacak Ümit Özdağ ve Akşener sözleri!

06.06.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonrası bir yandan hükümetteki gelişmeler takip edilirken Millet İttifakı'ndaki seçim yenilgisinin yansımaları da ortaya çıkmaya başladı. Muhalefet cephesinde son olarak İYİ Parti'den üst düzey bir istifa gerçekleşti. 14 Mayıs'a kısa süre kala milletvekili adaylığından çekilen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray istifa mektubunda "Partide bana ve Ümit Özdağ'a tasfiye operasyonu başlatıldı" dedi. Çıray Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının da "öfke seline dönüştüğünü" ifade etti.

'Öfke seline dönüştü, şok dalgası yarattı' Aytun Çıray İYİ Parti'den istifasını duyurdu: Çok konuşulacak Ümit Özdağ ve Akşener sözleri!

CHP'den ayrılarak İYİ Parti'nin kurucu kadrosunda yer alan 27. dönem İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray partiden istifa ettiğini yazdığı mektupla duyurdu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ İYİ Parti'deyken Özdağ'a ve kendisine "tasfiye operasyonu" başlatıldığını öne süren Çıray, "Bu kriz Sayın Özdağ’ın ayrılıp parti kurması ile sonuçlandı ki, yarattığı etkiyi 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık" dedi. Çıray, "'Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam,' denilen Millet İttifakı masasından kalkıldı" ifadelerini kullanırken Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının seçim sonuçlarına etkisiyle ilgili ses getirecek değerlendirmeler yaptı.

"MUHALEFET KUŞATILMIŞTI"

Mektubuna "Aziz Türk milleti" hitabıyla başlayan Çıray şunları kaleme aldı:

İYİ Parti’nin kuruluşuna katılma kararımın temelinde ülkemizin adeta uçurumun kıyısına getirildiğine yönelik kaygılarım vardı. Amacım, ülkemizi girdiğimiz demokrasi ve hukuksuzluk krizinden çıkarmak ve bunun için de bir milli seferberlik ruhuyla, kuşatılmış muhalefete yeni bir parti ile destek olmak ve Türk milletini harekete geçirerek seçimleri kazanmaktı. Bana göre, ülkemizi uçurumun kenarına getiren şey lâiklik karşıtı hareketler, TSK’ya yapılan yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016 FETÖ damgalı kanlı ihanet girişimiyle başlayan süreçti.

"İYİ PARTİ'NİN OYU KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEĞİ SONRASI ARTTI"

Türkiye’nin içine sürüklendiği girdapla birlikte sıkışan siyasetin bana göre demokratik açıdan çözümü, merkezde, Atatürk ilkelerine ve kurucu milli değerlere bağlı, bu ilkeler ışığında kuşatılmaya çalışılan CHP ile birlikte cumhuriyet için mücadele edebilecek özgürlükçü bir parti kurmaktı. Bu duygu ve düşüncelerle kurduğumuz İYİ Parti, Sayın Kılıçdaroğlu’nun demokratik desteği ile seçimlere girerek TBMM’de gurup kurdu ve oy oranları gittikçe artan bir şekilde yükselmeye başladı.

"ÜMİT ÖZDAĞ VE BANA TASFİYE OPERASYONU BAŞLATILDI"

Tam bu esnada derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayış ile 20 Eylül 2020 İYİ Parti Kurultay’ında söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Sayın Ümit Özdağ’a olmak üzere İYİ Parti’de bir tasfiye operasyonu başlatıldı. Bu kriz Sayın Özdağ’ın ayrılıp parti kurması ile sonuçlandı ki, yarattığı etkiyi 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık.

AKŞENER'İN HAMLESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU! "ÖFKE SELİNE DÖNÜŞTÜ"

Aziz Türk Milleti,

“Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam,” denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti’ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi.

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İSTİFASINI BÖYLE DUYURDU

Kamuoyu bildiği için burada tekrarlamaya gerek görmediğim daha pek çok başka nedenden dolayı bugün itibarı ile kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti’den istifa ediyorum.

Cumhuriyet ve demokrasi adına bu süreçlere katkıyla birlikte şahsıma büyük bir hoşgörü ile destek veren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’lilere bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum.

Başta İzmir teşkilâtları olmak üzere İYİ Partililerle milli sorunlarda her zaman gönül birlikteliği yapacağımıza yürekten inanıyorum.

Aziz Türk Milletinin ve İzmirli hemşerilerimin beni anlayacaklarından eminim."

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Anahtar Kelimeler:
Aytun Çıray İYİ Parti

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