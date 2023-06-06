DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

Seçimde alınan yenilginin ardından zaman zaman tartışmalara da neden olan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, CHP listelerinden girdikleri seçimde toplamda 35 milletvekili çıkarmayı başardı. 3 partinin ise çıkardıkları vekillerle CHP’den ayrılarak TBMM’de yeni bir grup kurması beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi. DEVA Partisi ile Gelecek Partisi birleşiyor. İki partinin birleşmesine ilişkin detayları ise Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk yazdı.

EŞ BAŞKANLIK YA DA ONURSAL BAŞKANLIK GÜNDEMDE

15 vekili bulunan DEVA Partisi'yle 10 vekil çıkartan Gelecek Partisi birleşme görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi.

"Bu iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Bu konuda hayli yol alındı" diyen Saygı Öztürk, "DEVA ile Gelecek Partisi birbirine yakın. O yüzden birleşmesi sancılı olmaz. Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş Başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" iddiasında bulundu.

SAADET PARTİSİ İLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR

Kurulması düşünülen sistemin Meclis'teki güçlü temsili için ise, Saadet Partisi'yle temasa geçildiğini kaydeden Sözcü yazarı Öztürk, "İki partinin genel başkanları (Davutoğlu ve Babacan) arasında görüşmeler devam ederken, TBMM'de güçlü bir grup oluşturabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması amaçlanıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında da bu konuda görüşme yapıldı" dedi.



