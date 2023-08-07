Başını açan fenomen Rumeysa Yağcı'ya yorum yağdı! Zeynep Bastık'tan destek geldi

Rumeysa Yağcı'yı hem YouTube hem de Instagram'da yaptığı paylaşımlarla tanınan isimler arasında. Oyunculuk da yapan Rumeysa Yağcı tesettürlü olarak tanınmıştı ancak aldığı kararı açıkladı ve başını açtı.

Rumeysa Yağcı YouTube hesabındaki tüm gönderileri silmiş/gizlemiş durumda. "Detaylıca düşündükten sonra böyle bir karar aldım" diyen fenomen paylaşımında "Herkes önce kendinden sorumlu" dedi.

Yağcı bu sözlerine rağmen bazı eleştiri oklarını hedefi olmaktan kurtulamadı. Fenomenin tesettürü bırakması eleştirilirken bazı takipçiler acımasız yorumlarda bulundu.



Rumeysa Yağcı son halini paylaşınca bazı takipçilerinden destek de gördü. Şarkıcı Zeynep Bastık da fenomene "Güzellik" yorumunda bulunarak destek oldu.





