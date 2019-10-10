Başkentte "bilgi yönetimi ve güvenliği" sempozyumu

İbiş, teknolojik gelişmelere ayak uydurmadan başarılı olunamayacağını vurgulayarak "Yeni teknolojilere dair adaptasyon ve değişimleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bilim politikalarını, eğitim uygulamalarını, bilgi teknolojilerini sürekli gözden geçirmek ve dünya ile entegre halde tutmak gerekiyor." dedi.

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İbiş, dünyanın büyük bir değişim içinde olduğuna işaret ederek elektronik belgelerin artık yaşamın bir parçası haline geldiğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM), Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Bilgi Yönetimi Dergisi tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği" başlıklı e-BEYAS Sempozyumu, üniversitenin 50. Yıl Yerleşkesi Teknokent Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Dünyadaki gelişmeler çerçevesinde bilim politikalarını, eğitim uygulamalarını, bilgi teknolojilerini sürekli gözden geçirmek ve dünya ile entegre halde tutmak gerekiyor." dedi.

Dünyadaki teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için her kuruma önemli görevler düştüğünü söyleyen İbiş, kurumların dünyadaki gelişim ve dönüşüme ayak uydurabilmek için yenilikçi yönetim yapılanmaları oluşturmaları gerektiğini aktardı.

- "Birçok eylem dijital ortama taşınıyor"

TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen de dijital ortamda bilgi, belge yönetimi ve güvenliğinin önemini vurguladı.

Devletin iş ve işlemlerinin bilişim teknolojisiyle oluşturulan platform üzerinden sağlanmasının "dijital devlet" kavramını ortaya çıkardığını söyleyen Yeşilçimen, "Artık hizmet alanlar ile hizmet verenler birbiriyle dijital ortamda etkileşime girmeye çalışıyor. Bu çerçevede vatandaşlar, devletin sunduğu hizmetleri dijital ortamda almak istiyor. Böylece yeni bir şirketin kurulması, öğrencilerin okul kayıtları, iş başvuruları gibi birçok eylem dijital ortamda oluşmaya başlıyor." diye konuştu.

Yeşilçimen, bu gelişmeler sonucunda talep ve üretim arasındaki tüm ilişkilerin dijital ortamda yürütülmek isteneceğine dikkati çekerek dijital ortamdaki bilgilerin yönetimi ve güvenliğinin her geçen gün daha çok önem taşıyacağını söyledi.